Csak a forint dacol a régiót letaroló, bivalyerős dollárral

A BI kiemeli, hogy a forint kilátásai már rövid távon is fényesek az MNB által megkezdett kamatvágási ciklus dacára is, főként a reformok miatt, valamint azért mert a kormányzat vállalta, hogy 2030-ig teljesíti az euróbevezetés feltételeit.

Emellett az új kormány megállapodása az EU-val a 16 milliárd eurós forrás felszabadításáról már eddig is alaposan megcsapolta a kötvényhozamokat, a 10 éves államkötvények hozama például március óta több mint 200 bázisponttal csökkent.

Az euróbevezetés fiskális feltételeinek a teljesítése és az államadósság kívánt szintre csökkentése 2030-ig meglehetősen ambiciózus célkitűzés, ám a célok megvalósulása az az évi parlamenti választások egy kulcsmomentuma lehet - teszi hozzá a Bloomberg.

Még a Nemzeti Bank júniusi kamatcsökkentése, illetve a nyárra várt további két vágás sem akadályozza meg, hogy a forint a második fél évben is túlszárnyalja régiós társait, bár az euróhoz mért első negyedéves 8 százalékos erősödés üteme minden bizonnyal lassulni fog.

A zloty alulteljesítő marad

Eközben a zloty a második fél évben is alulteljesítő maradhat, miután a májusi meglepetésszerű és erőteljes inflációcsökkenés nyomán a varsói jegybank galamb hangvételre váltott. Május közepe óta a befektetők teljes mértékben kiárazták a zlotyból a korábban várt 50 bázispontos kamatemelést, s már kamattartást várnak.

A hormuzi blokád feloldása, az élelmiszer- és az olajárak csökkenése mellett a jegybanki szigor ellen hatott az áprilisban 5 éves mélypontra lassult bérnövekedés is.

A lengyel gazdaság robusztus növekedése és az EU-barát kormány növekvő népszerűsége ellenére néhány negyedévbe beletelik még, mire a zloty kecsegtető befektetéssé válik, addig azonban a lengyel pénznem némi távolsággal követi a forintot, illetve a nagyobb monetáris segítséget élvező cseh koronát.