Minden fronton csatát vesztett a forint: az euró és a dollár is meredeken drágult – a pesti tőzsdén kevés babér termett
A hét elején kedvezőtlen fordulat állt be az amerikai–iráni háborúban, miután Irán a libanoni Hezbollah ellen csapást mérő izraeli támadásra adott válaszul megszakította a párbeszédet az Egyesült Államokkal, és a Hormuzi-szoros teljes lezárása mellett kötelezte el magát. Az újabb fordulatra negatívan reagáltak a piacok, a tőzsdéket mínuszba rántották, a befektetők a dollárba menekültek, ami jelentősen gyengítette a forintot hétfőn.
A nyugat-európai tőzsdék 1-1,5 százalékkal fordultak le, a pesti börzén is az eladók kerültek fölénybe. A BUX index 0,6 százalékkal 133 797 pontig ereszkedett, a hazai papírokkal 25,5 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.
A vezető magyar részvények közül a Mol az olajárak jelentős erősödését követve 1,7 százalékkal 3918 forintig menetelt, a céláremelést kapott Magyar Telekom kurzusa 1,4 százalékkal 2666 forintig robogott.
Az OTP árfolyama ugyanakkor 1,6 százalékkal 40 920 forintra esett, a leggyengébben teljesítő blue chip, a Richter pedig 2,2 százalékkal 12 560 forintig zuhant.
Az olajárak meredeken megugrottak az iráni háború eszkalálódását jelző hírekre, a Brent típusú nyersolaj 7 százalékkal 97 dollár fölé, a WTI hordónkénti ára 8 százalékkal 94,5 dollárig robogott.
A forint a közel-keleti feszültségek növekedése nyomán nem tudta megőrizni múlt heti lendületét, amit az uniós pénzekről szóló politikai megállapodás, majd az S&P megerősített magyar államadósság besorolása is támogathatott volna a hét elején.
A hazai fizetőeszközt a dollár masszív ralija billentette ki a közel ötéves csúcsról, és lökte a mélybe. Az amerikai pénz 0,4 százalékot erősödött az euróval szemben Izrael libanoni támadására adott iráni válaszlépések következtében, lejtőre küldve a feltörekvő piaci devizákat.
Az euró a nap eleji, 354-es szintről a 356 forintos szint fölé emelkedett, a tőzsdezáráskor 356,4 forinton jegyezték a közös európai fizetőeszközt, ami 0,7 százalékos leértékelődést jelent a magyar pénz számára.
A dollárhoz képest 1,1 százalékot rontott a forint, a keresztárfolyam 306,7 forintig szaladt fel délután öt órára.
A régiós devizák is jelentősen elléptek magyar társuk elől. A lengyel zloty 0,5 százalékkal, a cseh korona 0,7 százalékkal drágult.