Minden fronton csatát vesztett a forint: az euró és a dollár is meredeken drágult – a pesti tőzsdén kevés babér termett

A hét elején kedvezőtlen fordulat állt be az amerikai–iráni háborúban, miután Irán a libanoni Hezbollah ellen csapást mérő izraeli támadásra adott válaszul megszakította a párbeszédet az Egyesült Államokkal, és a Hormuzi-szoros teljes lezárása mellett kötelezte el magát. Az újabb fordulatra negatívan reagáltak a piacok, a tőzsdéket mínuszba rántották, a befektetők a dollárba menekültek, ami jelentősen gyengítette a forintot hétfőn.

A nyugat-európai tőzsdék 1-1,5 százalékkal fordultak le, a pesti börzén is az eladók kerültek fölénybe. A BUX index 0,6 százalékkal 133 797 pontig ereszkedett, a hazai papírokkal 25,5 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.

A vezető magyar részvények közül a Mol az olajárak jelentős erősödését követve 1,7 százalékkal 3918 forintig menetelt, a céláremelést kapott Magyar Telekom kurzusa 1,4 százalékkal 2666 forintig robogott.