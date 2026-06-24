Nagyot esett a Mol, az OTP-t viszont bebetonozták – a forint nem talált kapaszkdót a lejtőn
A közel-keleti feszültségek enyhülése és a techológiai részvényekre nehezedő eladói nyomás ellentétes hatásai nyomán vegyes hangulat uralta a tőkepiacokat a hét középső kereskedési napján. A forint tovább gyengült az MNB mini kamatcsökkentési ciklusának előző napi meghirdetését emésztve, a pesti tőzsde kisebb mínuszban zárt.
Itthon 0,3 százalékos ereszkedéssel, 138 853 ponton végzett a BUX, a hazai piac részvényforgalma átlag alatti, 19,5 milliárd forint volt. A legforgalmasabb magyar részvények közül
- a Mol teljesített a leggyengébben, 2,1 százalékkal 3 670 forintra zuhanva.
- A Magyar Telekom 0,8 százalékkal 2 732 forintra csúszott vissza,
- az OTP előző napi záróárán, 45 300 forinton stagnált,
- a Richter pedig 0,6 százalékkal 12 000 dorintra drágult.
A nyugat-európai tőzsdeindexek vegyesen, többségében csökkenéssel nyugtázták a napot, csupán a londoni FTSE 100 és a párizsi CAC 40 tudott flejebb kapaszkodni.
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A forintnak az MNB előző napi kamatcsökkentése, a jegybank megfelezett inflációs várakozása és Varga Mihály jegybankelnök további lazítást és kamatvágásokat előrevetítő üzenetein túl az intenzív dollárerősödés sem kedvezett, ráadásul az Európai Bizottság friss elemzése alapján túl ambiciózus vállalalás lehet a hazai euró 2030-ig történő bevezetése.
Az euró jegyzése ebeben a hírözönben egészen 357-es szint közelébe szaladt fel szerda délután, az erős ellenállási szintnek bizonyuló magasságból a tőzsdezárásra lejjebb ereszkedett a kurzus, 356,5 forintig. Ez 0,25 százalékos forintgyengülést jelent.
A dollárhoz képest 0,6 százalékkal értékelődött le délután öt óráig a hazai pénz., a keresztárfolyam ezzel 314,3 forint fölé került.
A dollár az euróval szemben is 0,4 százalékot ralizott ma, egyéves csúcsra erősödve. A dollárpiacon már a csütörtökön érkező, amerikai PCE inflációs adatközlés előtti pozicionálás látható, mivel a Fed döntéseit is befolyásoló, iemelten fontos gazdasági mutatóról van szó.
A régiós devizákkal szemben kisebb mértékű veszteséget könyvelhetett el a magyar fietőeszköz a pesti tőzsdezárásig. A cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,05 százalékkal kerül többe.