Kilőtt a Mol árfolyama, a forint is bekezdett a hét elején – 310 alatt váltják a dollárt, az euró is olcsóbb

Az amerikai-iráni feszültségek hétvégi kiújulását emésztik hétfő reggel a piacok. Az Egyesült Államok és a perzsa rezsim is csapásokat mért egymás érdekeltségeire, sajtóhírek szerint ugyanakkor sikerült megállapodni a támadások felfüggesztéséről, kedden pedig Dohában folytatódhatnak a tűzszüneti tárgyalások. A forint erősödéssel kezdte a hetet, a pesti tőzsdén is enyhén optimista a hangulat.

A Mol vezetésével emelkedik hétfő reggel a pesti tőzsde, a forint is erősödik / Fotó: Móricz Sabján Simon

A BUX index 0,2 százalékkal emelkedett a nyitáskor, a vezető részvénykosár 140 105 ponton indítja a hetet. A magyar blue chipe közül

az OTP árfolyama 0,15 százalékkal 45 740 forintra ereszkedett,

a Mol kurzusa 1,3 százalékkal 3 714 forintra drágult,

a Richter papírjai 12 260 forinton stagnáltak,

a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,1 százalékkal 2 676 forintra ereszkedett.

A nyugat-európai börzéken is emelkedéssel nyitottak a meghatározó részvényindexek.

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A forint jó formában indította a heti kereskedést, minden jelentős devizához képest javítani tudott a tőzsdenyitásig.

Az euró jegyzése 0,15 százalékkal, 353,2 forintra ereszkedett kilenc órára.