Meglódult a Mol és az OTP, a forint is jól indította a napot
Kedvező hangulatban indult a kereskedés kedd reggel a tőzsdén, a forint is kisebb erősödéssel indította a napot, az iráni béke reménye kedvez a kockázatvállalásnak.
A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 0,4 százalékkal 138 141 pontra emelkedett a nyitáskor.
A vezető magyar részvények közül
- az OTP 0,3 százalékkal 43 990 forintra drágult,
- a Richter papírjai 1,8 százalékkal 11 900 forintra estek,
- a Magyar Telekom kurzusa 0,4 százalékkal 2696 forintra ereszkedett,
- a Mol árfolyama pedig 0,8 százalékkal 3790 forintra erősödött.
A Magyar olajtársaság nem sokkal a tőzsdenyitás előtt jelentette be, hogy termelésmegosztási szerződést írt alá líbiai-tengeri kutatásról.
Az amerikai–iráni békemegállapodásról érkező újabb információk mellett a technológiai szektor ralija maradhat fókuszban ma is a befektetőknél. Szerdán este a Fed kamatdöntő ülése szabhat majd irányt a piacoknak a hét második felében.
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A forint kisebb mértékben tovább erősödött kedd reggel. Az euróval szemben 0,1 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a tőzsdenyitáskor 350,3 forinton jegyezték a közös európai pénzt.
Az Equilor technikai elemzése alapján a 350 forintos szint azonban továbbra is fontos támaszt képez az árfolyamban, ellenállás pedig 355 forintnál húzódik.
A dollárhoz képest minimálisan erősödött a forint, a keresztárfolyam 302,4-es szinten járt kilenc órakor.
A régiós devizák is kevesebbe kerülnek, a cseh korona és a lengyel zloty is 0,1 százalékkal gyengült a magyar pénzhez képest.