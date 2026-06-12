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Brutális erőt adott a forintnak a békerali – röpködtek a 10-15-30 százalékos hozamok a pesti tőzsdén

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Az iráni békéről érkező hírek masszív vételi erőt hoztak a piacokra. A pesti tőzsde fő indexe 1,6 százalékot, az OTP négy százalékot menetelt, több kispapírral pedig kétszámjegyű hozamokat lehetett bezsebelni pénteken. A forintot közel ötéves csúcsra repítette a hét végi békerali.
K. T.
2026.06.12, 17:29

Az iráni háború gyors és kedvező fordulatának köszönhetően erősen zárták a hetet az európai tőzsdék, a vételi lendület a forintot is négy és féléves csúcsra repítette pébteken az euróval szemben. A befektetők kitörő örömmel fogadták, hogy az Egyesült Államok és Irán akár már vasárnap aláírhatja azt a szándéknyilatkozatot, amely megnyithatja a Hormuzi-szorost és enyhítheti az olajpiaci nyomást. 

tőzsde, BUX, forint, iráni béke
Erős napot zárt a pesti tőzsde, a forint sokéves csúcsra ért az iráni békéről érkező hírekre / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az olajárak élesen lefordultak, a Brent típusú, északi-tengeri nyersplaj jegyzése három százalékkal, hordónként 88 dollár alá süllyedt, az amerikai WTI ára pedig ugyanilyen mértékben, 85 dollára mérséklődött.

Az európai tőzsdék jelentős, zömében másfél-két százalékos emelkedéssel zárták a kereskedést, a pozitív hangulatból kijutott a pesti börzének is.

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A Budapesti Értéktőzsde első számú indexe, a BUX a dinamikus hajrának is köszönhetően 1,6 százalékkal 135 724 pontra emelkedett. A hazai parkett részvénypiaci forgalma átlagosnak tekinthető, 25 milliárd forint volt.

A legforgalmasabb magyar papírok közül 

  • az OTP vitte a prímet, közel négy százalékkal 42 490 forintig ralizva.
  • A Richter 2,4 százalékkal 11 930 forintig menetelt,
  • a Magyar Telekom másfél százalékkal 2730 forintra értékelődött fel,
  • a Mol ugyanakkor az olajárak esésével együtt 2,7 százalékot esett, 3826 forintra.

A teljes hazai mezőnyben a Civita teljesített a legjobban, minimális forgalomban 30 százalékot drágult. A kispapírok között ezen kívül is akadt még kétszámjegyű napi hozam: a Multihome 15 százalékkal, a Chameleon Smart Home pedig 10 százalékkal értékelődött fel.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 42 490 HUF 0 / +3,94 %
Forgalom: 18 454 723 960 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A legrosszabb napjuk az Opus részvényeseinek volt, a holding papírjai közel hat százalékos árfolyamzuhanást szenvedtek el.

A forintnak szárnyakat adott a geopolitikai fordulat, az euróval szemben négy és féléves csúcsra futott péntek délután. A közös európai pénz jegyzése a nap eleji, 354 feletti szintről 352 forintig jött vissza a tőzsdezárásra, 0,4 százalékkal felértékelve a magyar fizetőeszközt.

EUR / HUF árfolyam
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Éves
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A dollárhoz képest 0,3 százalékos javulást mutatott délután öt órakor a grafikon, a keresztárfolyam 304,2 forintig süllyedt.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal összevetve is kifejezetten jól teljesít a forint, a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal kerül kevesebbe.

A jövő héten az amerikai-iráni tárgyalások hétvégi fejleményei mozgathatják a piacot, a hét második felében pedig a bank of England valamint a Fed kamatdöntése és a két nagy jegybank üzenetei kerülnek majd fókuszba.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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