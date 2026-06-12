Brutális erőt adott a forintnak a békerali – röpködtek a 10-15-30 százalékos hozamok a pesti tőzsdén

Az iráni háború gyors és kedvező fordulatának köszönhetően erősen zárták a hetet az európai tőzsdék, a vételi lendület a forintot is négy és féléves csúcsra repítette pébteken az euróval szemben. A befektetők kitörő örömmel fogadták, hogy az Egyesült Államok és Irán akár már vasárnap aláírhatja azt a szándéknyilatkozatot, amely megnyithatja a Hormuzi-szorost és enyhítheti az olajpiaci nyomást.

Erős napot zárt a pesti tőzsde, a forint sokéves csúcsra ért az iráni békéről érkező hírekre / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az olajárak élesen lefordultak, a Brent típusú, északi-tengeri nyersplaj jegyzése három százalékkal, hordónként 88 dollár alá süllyedt, az amerikai WTI ára pedig ugyanilyen mértékben, 85 dollára mérséklődött.

Az európai tőzsdék jelentős, zömében másfél-két százalékos emelkedéssel zárták a kereskedést, a pozitív hangulatból kijutott a pesti börzének is.

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A Budapesti Értéktőzsde első számú indexe, a BUX a dinamikus hajrának is köszönhetően 1,6 százalékkal 135 724 pontra emelkedett. A hazai parkett részvénypiaci forgalma átlagosnak tekinthető, 25 milliárd forint volt.

A legforgalmasabb magyar papírok közül

az OTP vitte a prímet, közel négy százalékkal 42 490 forintig ralizva.

A Richter 2,4 százalékkal 11 930 forintig menetelt,

a Magyar Telekom másfél százalékkal 2730 forintra értékelődött fel,

a Mol ugyanakkor az olajárak esésével együtt 2,7 százalékot esett, 3826 forintra.

A teljes hazai mezőnyben a Civita teljesített a legjobban, minimális forgalomban 30 százalékot drágult. A kispapírok között ezen kívül is akadt még kétszámjegyű napi hozam: a Multihome 15 százalékkal, a Chameleon Smart Home pedig 10 százalékkal értékelődött fel.