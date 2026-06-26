Jól jártak a 4iG részvényesei, a nap végén elrontották az OTP ünnepét – a forint remek formában hétvégézhet
Felülteljesítő volt a pesti tőzsde a hét utolsó kereskedési napján. Míg Európa nyugatabbi részén méretes, fél-egy százalék, sőt még ennél nagyobb lefordulásokat mutattak az indexek, a BUX-nak sikerült emelkednie. A forint is jelentősen javított pozícióin a meghatározó devizákhoz képest.
A magyar tőzsde fő részvénykosara 0,1 százalékkal került feljebb, 139 790 pontra. A hazai részvénypiac 19,1 milliárd forintos forgalma elmaradt az átlagostól.
A vezető papírok közül az OTP nap közben történelmi csúcsra, 46 ezer forintra drágult, a nap végére azonban lefordult a vezető bankpapír, amely 0,4 százalékos mínuszban, 45 810 forinton zárt.
A Magyar Telekom kurzusa fél százalékkal 2678 forinta ereszkedett. A pozitív tőzsdenap így a Richternek és a Molnak köszönhető, melyek közül előbbi 0,6 százalékkal 3668 forintra, utóbbi pedig egy százalékkal 12 260 forintra drágult.
A Rába és nagytulajdonosa, a 4iG egyaránt nagyot ralizott, mindkét társaság hat százalék feletti árfolyamemelkedést tudhat maga mögött.
Az olajárak jelentősen mérséklődtek a közel-keleti feszültségek további enyhülésére. A Brent hordónkénti jegyzése bő négy százalékkal 72,1 dollárra zuhant, míg az amerikai WTI ára 3,8 százalékkal 69 dollárra esett hordónként.
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A forint a hétközi gyengülést követően magára talált pénteken, és a tőzsdezárásig minden meghatározó devizával szemben erősödni tudott.
Az euró jegyzése a kora reggeli 355,5 forintról két egységegel csökkent nap közben, délután öt órakor még mindig 354 alatt, 353,9 forinton állt az árfolyam, ami 0,2 százalékos forinterőt jelent.
A dollárhoz képest közel fél százalékot javított a magyar pénz, a váltási árfolyam a nap eleji, 312,5 forintos csúcsról 310,4 forintig ereszkedett vissza a tőzsdezárásig.
A régiós devizákra is rávert a jó formában lévő magyar valuta. A cseh korona 0,25 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal lett olcsóbb.
Az Erste elemzői szerint a forint mozgásait most alapvetően az euró/dollár devizapár mozgásai dominálják, illetve ennek megfelelően inkább a nemzetközi hírek. A kedden az MNB által bejelentett „mini” kamatcsökkentési ciklus nem igazán rendítette meg a forint árfolyamát, ugyanakkor csökkenti a további jelentős forinterősödés valószínűségét a mostani szintekről.
Folytatódhat a sávos kereskedés a következő napokban, a nyári szabadságok közeledésével csökkenhet a hazai piac forgalma is
– vélik az osztrák bankházál.