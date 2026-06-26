Jól jártak a 4iG részvényesei, a nap végén elrontották az OTP ünnepét – a forint remek formában hétvégézhet

Felülteljesítő volt a pesti tőzsde a hét utolsó kereskedési napján. Míg Európa nyugatabbi részén méretes, fél-egy százalék, sőt még ennél nagyobb lefordulásokat mutattak az indexek, a BUX-nak sikerült emelkednie. A forint is jelentősen javított pozícióin a meghatározó devizákhoz képest.

A 4iG nagyot ralizott, a BUX felülteljesítette Európát, a forint is erősen zárta a hetet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar tőzsde fő részvénykosara 0,1 százalékkal került feljebb, 139 790 pontra. A hazai részvénypiac 19,1 milliárd forintos forgalma elmaradt az átlagostól.

A vezető papírok közül az OTP nap közben történelmi csúcsra, 46 ezer forintra drágult, a nap végére azonban lefordult a vezető bankpapír, amely 0,4 százalékos mínuszban, 45 810 forinton zárt.

A Magyar Telekom kurzusa fél százalékkal 2678 forinta ereszkedett. A pozitív tőzsdenap így a Richternek és a Molnak köszönhető, melyek közül előbbi 0,6 százalékkal 3668 forintra, utóbbi pedig egy százalékkal 12 260 forintra drágult.