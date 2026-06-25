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Veszik a Mol és a Richter részvényeit, a forint óvatosan kezdte a napot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Mérsékelten optimista hangulat a piacokon csütörtök reggel, itthon kisebb emelkedéssel rajtolt a pesti tőzsde. A forint kissé rontott a dollárral szemben, de csak csekély mozgások láthatóak a devizapiacon.
K. T.
2026.06.25, 09:09

Javult a nemzetközi befektetői hangulat csütörtök reggel, amit az amerikai-iráni tárgyalásokról érkező hírek is támogattak. A pozitív irányt az ázsiai tőzsdék emelkedése és az amerikai határidős indexek erősödése is tükrözi.

tőzsde, BUX, forint
Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, a forint kisebb elmozdulást mutat / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX minimális,0,1 százalékos emelkedéssel, 138 966 ponton indította a napot. A magyar blue chip papírok vegyesen rajtoltak,

  • az OTP árfolyama 0,2 százalékkal 45 210 forintra ereszkedett,
  • a Mol 0,7 százalékkal 3 696 forintra drágult,
  • a Richter kurzusa 0,3 százalékkal 12 040 forintra kapaszkodott fel,
  • a Magyar Telekom pedig 0,4 százalékkal 2 720 forintra ereszkedett.

A közel-keleti helyzet fejleményei mellett kora délután két fontos gazdasági mutató is érkezik majd az Egyesült Államokból, az első negyedéves tengerentúli GDP-adat és a PCE maginfláció alakulása is piacmozgató hatású lehet.

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A devizapiacon csendesen, kisebb elmozdulásokkal indult a nap, a forint megpihent az előző napok jegybanki üzenetáradatát követően. A reggel közzétett, gyenge hazai foglalkoztatottsági adat sem ingatta meg túlzottan az árfolyamot.

Az euró jegyzése minimálisen, 0,05 százalékkal csökkent a tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam 355,4 forintnál jár cikkünk írásakor.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,05 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a zöldhasút 313,2 forinton váltották kilenc órakor.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákhoz kéest sem mutat jelentősebb mozgást a forint, a cseh korona árfolyama stagnál, a lengyel zloty 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.

A Morgan Stanley szerdán kiadott elemzése szerint a forint előtt még mindig jelentős erősödési tér áll. A Wall Street egyik legnagyobb befektetési bankja középtávon akár 340 forintos euróárfolyamot sem tart kizártnak, ami a jelenlegi 356 forint körüli szintről számítva látványos felértékelődést jelentene.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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