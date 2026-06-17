Elfáradt a forint, erőt gyűjt a Fed döntése előtt – az OTP javított, a Mol az olajárakkal együtt esik
A reggeli erősödést követően elfogyott a forint lendülete, a hazai fizetőeszköz így kisebb hátrányból folytathatja a nap második felében a kereskedést. A befektetők fókuszában a Fed esti kamatdöntése, valamint az iráni békemegállapodás részletei állnak.
A főbb devizák mindegyikével szemben feladta a nap elején megszerzett kisebb előnyét a forint. Az euró jegyzése kilenc óra előtt még a 349-es szint alá is benézett, innen azonban irányt váltott a kurzus, egészen 350 közelébe szaladt fel a jegyzés. Dél után pár perccel 349,5 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,1 százalékos drágulást jelent.
A dollárhoz képest hasonló mértékű gyengülést jelez a keresztárfolyam, az amerikai pénzt 301,2 forinton váltják cikkünk írásakor.
A régiós devizák közül a cseh korona és a lengyel zloty is 0,05 százalékkal drágul.
Az Erste jegyzetében arról ír, a Brent kőolajár már a spot piacon is 80 dollár alá esett, ami az itthoni cserearány szempontjából meghatározó momentum. A kötvénypiacon folytatódott az esés, elsősorban a hosszú oldalon, melynek eredményeként már 5 százalék közelében járnak a lejáratok. Erőteljes dinamikáról tanúskodnak az ápilisi hazai béradatok is melynek eredményeként kétszámjegyű tartományban maradt a nettó átlagkereset.
Szerdán először magyar idő szerint délután tengerentúli konjunktúra adatokra figyelünk, melyek közül kiemelkedik a kiskereskedelmi forgalmi mutató. Az esti órákban pedig jönnek a Fed bejelentései: első alkalommal tartja a sajtótájékoztatót a frissen hivatalba lépő Kevin Warsh – emelik ki az elemzők.
A pesti börzét eladói túlsúly határozta meg a nap első felében. A BUX index 0,3 százalékkal, 138 300 pontig süllyedt 12 óráig. A vezető hazai nagypapírok felemásan teljesítenek.
- Az OTP 0,15 százalékkal drágult,
- a Magyar Telekom 0,7 százalékkal erősödött,
- míg a Mol 1,2 százalékot esett,
- a Richter pedig 0,4 százalékkal ereszkedett lejjebb.
Az európai tőzsdéken kivárás jellemző, csupán kisebb mozgások láthatóak a meghatározó indexeknél. A londoni FTSE 100 0,1 százalékos, a frankfurti DAX 0,05 zázalékos mínuszban áll, a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékkal kapaszkodott feljebb.