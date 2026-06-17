Elfáradt a forint, erőt gyűjt a Fed döntése előtt – az OTP javított, a Mol az olajárakkal együtt esik

A reggeli erősödést követően elfogyott a forint lendülete, a hazai fizetőeszköz így kisebb hátrányból folytathatja a nap második felében a kereskedést. A befektetők fókuszában a Fed esti kamatdöntése, valamint az iráni békemegállapodás részletei állnak.

Erőt veszített a forint szerda délelőtt, az euró és a dollár is drágul / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A főbb devizák mindegyikével szemben feladta a nap elején megszerzett kisebb előnyét a forint. Az euró jegyzése kilenc óra előtt még a 349-es szint alá is benézett, innen azonban irányt váltott a kurzus, egészen 350 közelébe szaladt fel a jegyzés. Dél után pár perccel 349,5 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,1 százalékos drágulást jelent.