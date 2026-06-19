Éles fordulatot vett a forint, a dollár és az euró bánja – az OTP esésén csúszott el a pesti tőzsde

Az amerikai-iáni háború lezárására irányuló törekvések részeként elért, izraeli-libanoni tűzszünet némileg javította a piaci hanulatot péntek késő délután a piacokon, igazi erőt azonban nem mutattak az európai börzék, a hazai tőzsdének sem sikerült emelkedéssel zárnia, a forint viszont lendületet vett a dollár gyengülésével egyidejűleg. A tőzsdezárás idején is zajló minszterelnöki sajtótájékoztatón elhangzottak alapján sikerült újabb áttörést elérni az uniós pénzek hazahozataláról.

Az OTP húzta le a pesti tőzsdét, éles délután jött meg a forint ereje / Fotó: Vémi Zoltán

A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 0,6 szzalékkal 137 625 pontra csökkent, a tőzsde részvénypiaci forgalma valamivel átlag feletti, 30,5 milliárd forint volt. A hazai blue chipek egy kivételével erősödni tudtak.

A részvénykosarat az OTP 1,9 százalékos esése húzta le. A bankpapír ára 43 980 forinta esett.