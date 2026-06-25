Szárnyal a Richter, az OTP a nyomában – a forint visszavett az összegyűjtött erejéből
A csendes reggeli kezdést követően erőre talált a forint, amely minden meghatározó devizával szemben javított kora délutánig a pozitív nemzetközi hangulatban.
A dollár elmúlt napokban látott ralija némileg alábbhagyott, emellett az olajárak esése kedvez a magyar pénznek.
Az euró jegyzése 0,15 százalékkal 355 forintra mérséklődött délután egy órára, igaz, délelőtt ennél alacsonyabb árfolyamon, 354,4 forinton is váltották a közös európai fizetőeszközt.
A dollárhoz képest nem tudott tartósan erősödést mfelmutatni, a délelőtti, 311,7-es mélypontról 313 forintra emelkedett vissza a kurzus cikkünk írásakor.
A régiós pénzekhez viszonyítva telejsít a legjobban a magyar valuta: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,15 százalékkal kerül kevesebbe.
Az Erste piaci kommentárja szerint kedvező, hogy a GKI júniusi felmérésének eredményei újabb javulást mutatnak, mind a fogyasztói, mind az üzleti bizalom szempontjából. Külső oldalról főként az amerikai PCE-infláció, valamint a számos ma megjelenő tengerentúli konjunktúra mutató lesz fontos, mivel ezek a Fed-kamatvárakozásokon keresztül a dollárt és a régiós devizák kockázati megítélését is mozgathatják.
A pesti tőzsdén jó a hangulat, a BUX index 0,6 százalékkal került feljebb a kereskedési idő első felében. A ezető részvénykosarat mindössze 400 pont választja el a 140 ezres szinttől.
A legforgalmasabb magyar részvények közül
- a Richter viszi a prímet 1,9 százalékos drágulással.
- Az OTP 0,9 százalékkal erősödik,
- a Mol kurzusa a tegnapi záróáron oldalaz,
- a Magyar Telekom papírjai pedig 1,8 százalékos esésnél jár.
A nyugat-európai tőzsdéken is a vevők dominálnak, a londoni FTSE 100 0,3 százalékkal, a fankfurti DAX 0,7 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig fél százalékkal erősödött.