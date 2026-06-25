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Szárnyal a Richter, az OTP a nyomában – a forint visszavett az összegyűjtött erejéből

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kedvező hangulat uralja az európai tőzsdéket, itthon a gyógyszergyártó és a vezető bankpapír húzza a BUX indexet. A forint a csendes kezdés után erősödött, kora délutánra azonban csökkent az előnye.
K. T.
2026.06.25, 13:06

A csendes reggeli kezdést követően erőre talált a forint, amely minden meghatározó devizával szemben javított kora délutánig a pozitív nemzetközi hangulatban.

forint, Richter, OTP
A Richter és az OTP húzza a pesti tőzsdét, a forint csekély előnye apad / Fotó: EVER STOCK / Shutterstock

A dollár elmúlt napokban látott ralija némileg alábbhagyott, emellett az olajárak esése kedvez a magyar pénznek.

Az euró jegyzése 0,15 százalékkal 355 forintra mérséklődött délután egy órára, igaz, délelőtt ennél alacsonyabb árfolyamon, 354,4 forinton is váltották a közös európai fizetőeszközt.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest nem tudott tartósan erősödést mfelmutatni, a délelőtti, 311,7-es mélypontról 313 forintra emelkedett vissza a kurzus cikkünk írásakor. 

USD / HUF árfolyam
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A régiós pénzekhez viszonyítva telejsít a legjobban a magyar valuta: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,15 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste piaci kommentárja szerint kedvező, hogy a GKI júniusi felmérésének eredményei újabb javulást mutatnak, mind a fogyasztói, mind az üzleti bizalom szempontjából. Külső oldalról főként az amerikai PCE-infláció, valamint a számos ma megjelenő tengerentúli konjunktúra mutató lesz fontos, mivel ezek a Fed-kamatvárakozásokon keresztül a dollárt és a régiós devizák kockázati megítélését is mozgathatják.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény14:21:52
Árfolyam: 12 200 HUF +200 / +1,64 %
Forgalom: 1 095 699 050 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A pesti tőzsdén jó a hangulat, a BUX index 0,6 százalékkal került feljebb a kereskedési idő első felében. A ezető részvénykosarat mindössze 400 pont választja el a 140 ezres szinttől.

A legforgalmasabb magyar részvények közül 

  • a Richter viszi a prímet 1,9 százalékos drágulással. 
  • Az OTP 0,9 százalékkal erősödik, 
  • a Mol kurzusa a tegnapi záróáron oldalaz, 
  • a Magyar Telekom papírjai pedig 1,8 százalékos esésnél jár.

A nyugat-európai tőzsdéken is a vevők dominálnak, a londoni FTSE 100 0,3 százalékkal, a fankfurti DAX 0,7 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig fél százalékkal erősödött.

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