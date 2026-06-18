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Betett a dollárrali a forintnak: nagyon megszédült a magyar pénz – a Mol volt a leggyengébb láncszem a tőzsdén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
gyengén teljesítettek csötörtökön a hazai eszközök. A BUX indexet a Mol zuhanása és a Richter gyengélkedése húzta le, a forint a Fed üzenetére izmsodó dollártól kapott nagy pofont.
K. T.
2026.06.18, 17:20

Az iráni békéről szóló hírek mellett az amerikai jegybank előző este küldött üzeneteit emésztették a kereskedők csütörtökön. A forintot nyomás alá helyezte a Fed sajtótájékoztatóját követően indult dollárrali, az európai tőzsdék vegyesen zártak, itthon az OTP és a Mol gyengélkedése húzta le a BUX indexet.

forint, dollár, euró, tőzsde, Mol
A Mol és a Richter nyomasztotta a tőzsdét, a forintnak odasózott az erős dollár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető hazai részvénykosár 0,4 százalékkal 138 405 pontra ereszkedett. A hazai részvénypiac forgalma meghaladta a 30,5 milliárd forintot. A magyar blue chipek közül csak a Magyar Telekom tudott drágulni, 0,4 százalékkal 2740 forintra.

Az OTP árfolyamát a Roemer Capital által meghatározott, minden más brókerházénál magasabb célára sem tudta fellendíteni, a bankpapír 0,3 százalékkal 44 850 forintra csökkent.

Az indexet leginkább a Richter és a Mol húzta le, a gyógyszergyártó kurzusa egy százalékkal 11 680 forintig, az olajtársaság részvényeinek jegyzése pedig 1,7 százalékkal 3746 forintig esett.

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A forint számottevően gyengült az előző napi szintekről, a dolárral és az euróval szemben egyaránt.

A közös európai fizetőeszköz jegyzése 353 forint felett is járt, a pesti tőzsdezárásakor ennél valamivel lejjebb, a 352,3-as szintnél járt a kurzus, ami 0,4 százalékos forintgyengülést jelent.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest fél százalékkal értékelődött le a forint, a keresztárfolyam 306,6-ig szaladt fel a tőzsdezárásra.

USD / HUF árfolyam
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Heti
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A régiós devizákkal szemben is alulmaradt a hazai pénz, a cseh korona 0,3 szzalékkal, a lengyel zloty pedig 0,15 százalékkal drágult 17 óráig.

A devizapiac a Fed szerda esti üzeneteit emésztette, az amerikai jegybank megemelte az inflációs várakozásokat és ezzel párhuzamosan a várt kamatpálya is lényegesen feljebb tolódott a márciusi állapotnál. A bejelentést követően indult brutális dollárerősödés  kivetült a forintra is – írják jegyzetükben az Erste elemzői, akik szerint jelentős esemény keddig már nem várható, amikor összeül az MNB Monetáris Tanácsa és várhatóan idén másodszor fogják csökkenteni az irányadó kamatot.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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