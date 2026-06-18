Betett a dollárrali a forintnak: nagyon megszédült a magyar pénz – a Mol volt a leggyengébb láncszem a tőzsdén

Az iráni békéről szóló hírek mellett az amerikai jegybank előző este küldött üzeneteit emésztették a kereskedők csütörtökön. A forintot nyomás alá helyezte a Fed sajtótájékoztatóját követően indult dollárrali, az európai tőzsdék vegyesen zártak, itthon az OTP és a Mol gyengélkedése húzta le a BUX indexet.

A Mol és a Richter nyomasztotta a tőzsdét, a forintnak odasózott az erős dollár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető hazai részvénykosár 0,4 százalékkal 138 405 pontra ereszkedett. A hazai részvénypiac forgalma meghaladta a 30,5 milliárd forintot. A magyar blue chipek közül csak a Magyar Telekom tudott drágulni, 0,4 százalékkal 2740 forintra.

Az OTP árfolyamát a Roemer Capital által meghatározott, minden más brókerházénál magasabb célára sem tudta fellendíteni, a bankpapír 0,3 százalékkal 44 850 forintra csökkent.

Az indexet leginkább a Richter és a Mol húzta le, a gyógyszergyártó kurzusa egy százalékkal 11 680 forintig, az olajtársaság részvényeinek jegyzése pedig 1,7 százalékkal 3746 forintig esett.

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A forint számottevően gyengült az előző napi szintekről, a dolárral és az euróval szemben egyaránt.

A közös európai fizetőeszköz jegyzése 353 forint felett is járt, a pesti tőzsdezárásakor ennél valamivel lejjebb, a 352,3-as szintnél járt a kurzus, ami 0,4 százalékos forintgyengülést jelent.