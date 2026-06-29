Megszédült a forint: a dollár és az euró is kihasználta a botlást – egyre nagyobb az esés a tőzsdéken
Gyorsan elromlott a jó hangulat a piacokon, a forint is feladta reggeli erősödését, kora délutánra már kisebb gyengülést mutatott a főbb devizákal szemben. A tőzsdéken egyre nagyobb az esés a közel-keleti feszültségek újbóli fellobbanása miatt.
A hazai fizetőeszköz 0,15 százalékos előnnyel kezdte a heti kereskedést az euróhoz képest, ami délután negyed egyre 0,2 százalékos mínuszba fordult át. A keresztárfolyam ezzel 354,6-ig szaladt fel a keggeli 353,2-es szintről.
A régiós devizák is visszaelőztek, a cseh korona és a lengyel zloty is 0,15 százalékkal drágult.
Az Erste délelőtti jegyzetében arról ír, hogy bár az MNB által a múlt hét elején bejelentett „mini” kamatcsökkentési ciklus, illetve az erős dollár inkább forintgyengítő tényező, a hazai devizát pénteken jelentősen segítette a kormányzat optimista nyilatkozata az euró csatlakozás lehetséges menetrendjét illetően. Újdonság nem hangzott el, a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium továbbra is 2030-ra ígéri a csatlakozási feltételek teljesítését.
A héten a nemzetközi hírekre fókuszálhat a forintpiac, melyek az euró/dollár mozgásain keresztül dominálhatják az árfolyamot. A nyári szabadságok közeledtével csökkenhet a hazai piac forgalma is, csendesedhet a kereskedés
A pesti tőzsde a szerény pluszos nyitást követően irányt váltott, a BUX index 0,7 százalékkal fordult le a 140 ezer pont körüli kezdőértékéről. A blue chipek mindegyikét adják a kereskedők, leginkább a Magyar Telekom részvényeit. A távközlési papír 2,1 százalékot zuhant a nap első felében.
A Mol kurzusa 0,8 százalékkal fordult le, a csoportos létszámcsökkentést bejelentő Richter árfolyama egy százalékot esett.
Az OTP megúszta 0,4 százalékos csökkenéssel.
A nyugat-európai tőzsdéken is esés jellemző, noha a frankfurti DAX minimálisan, a milánói FTSE MIB pedig 0,1 százalékkal emelkedett. A londoni FTSE 100 0,3 százalékkal, a párizsi CAC 40 fél százalékkal ereszkedett.