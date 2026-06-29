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Megszédült a forint: a dollár és az euró is kihasználta a botlást – egyre nagyobb az esés a tőzsdéken

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Mind a négy hazai nagypapír lefordult hétfő délelőtt, a BUX mellett a nyugat-európai tőzsdék is pirosba borultak. A forint feladta reggeli előnyét, a délutánra már gyengüléssel fordult rá az euróval és a dollárral szemben egyaránt.
K. T.
2026.06.29, 12:32

Gyorsan elromlott a jó hangulat a piacokon, a forint is feladta reggeli erősödését, kora délutánra már kisebb gyengülést mutatott a főbb devizákal szemben. A tőzsdéken egyre nagyobb az esés a közel-keleti feszültségek újbóli fellobbanása miatt.

forint, euró, dollár, tőzsde
Távoli már a hétfő reggeli erősödés, gyenge oldalra került a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai fizetőeszköz 0,15 százalékos előnnyel kezdte a heti kereskedést az euróhoz képest, ami délután negyed egyre 0,2 százalékos mínuszba fordult át. A keresztárfolyam ezzel 354,6-ig szaladt fel a keggeli 353,2-es szintről.

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A dollár jegyzése 0,1 százalékkal került feljebb, a magyar pénz 0,4 százalékpontot rontott a nap eleje óta az amerikai valuta ellenében. A kurzus ezzel ismét 311 forint fölé került.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák is visszaelőztek, a cseh korona és a lengyel zloty is 0,15 százalékkal drágult.

Az Erste délelőtti jegyzetében arról ír, hogy bár az MNB által a múlt hét elején bejelentett „mini” kamatcsökkentési ciklus, illetve az erős dollár inkább forintgyengítő tényező, a hazai devizát pénteken jelentősen segítette a kormányzat optimista nyilatkozata az euró csatlakozás lehetséges menetrendjét illetően. Újdonság nem hangzott el, a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium továbbra is 2030-ra ígéri a csatlakozási feltételek teljesítését.

A héten a nemzetközi hírekre fókuszálhat a forintpiac, melyek az euró/dollár mozgásain keresztül dominálhatják az árfolyamot. A nyári szabadságok közeledtével csökkenhet a hazai piac forgalma is, csendesedhet a kereskedés

 – vélik a bankház elemzői.

A pesti tőzsde a szerény pluszos nyitást követően irányt váltott, a BUX index 0,7 százalékkal fordult le a 140 ezer pont körüli kezdőértékéről. A blue chipek mindegyikét adják a kereskedők, leginkább a Magyar Telekom részvényeit. A távközlési papír 2,1 százalékot zuhant a nap első felében.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:32:08
Árfolyam: 2 618 HUF -60 / -2,29 %
Forgalom: 837 873 628 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa 0,8 százalékkal fordult le, a csoportos létszámcsökkentést bejelentő Richter árfolyama egy százalékot esett.

Az OTP megúszta 0,4 százalékos csökkenéssel.

A nyugat-európai tőzsdéken is esés jellemző, noha a frankfurti DAX minimálisan, a milánói FTSE MIB pedig 0,1 százalékkal emelkedett. A londoni FTSE 100 0,3 százalékkal, a párizsi CAC 40 fél százalékkal ereszkedett.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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