A végén 300 forint alá gyengül a dollár, Európán túli országok lesznek olcsóbbak a magyar turistáknak

Folytatódott péntek délelőtt is a forint erősödése a globálisan is meghatározó devizákkal szemben, a régiós fizetőeszközök közül pedig egyedül a cseh korona tartotta lépést a magyar pénznemmel.

Ha ez így megy tovább, 300 forint alá gyengülhet a dollár / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a csütörtöki zárószinthez mérten 0,1 százalékkal, 353,8 forintra süllyedt, egyre közelebb jut a devizapár a május elején elért 351,02 forintos kurzushoz. A nemzetközi befektetői hangulat továbbra is kedvező a feltörekvő országok devizái számára.