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A végén 300 forint alá gyengül a dollár, Európán túli országok lesznek olcsóbbak a magyar turistáknak

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Továbbra is jó formában van hazai devizánk. Különösen a dollárhoz képest erősödött sokat a forint.
Murányi Ernő
2026.06.05, 11:33

Folytatódott péntek délelőtt is a forint erősödése a globálisan is meghatározó devizákkal szemben, a régiós fizetőeszközök közül pedig egyedül a cseh korona tartotta lépést a magyar pénznemmel.

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Ha ez így megy tovább, 300 forint alá gyengülhet a dollár / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a csütörtöki zárószinthez mérten 0,1 százalékkal, 353,8 forintra süllyedt, egyre közelebb jut a devizapár a május elején elért 351,02 forintos kurzushoz. A nemzetközi befektetői hangulat továbbra is kedvező a feltörekvő országok devizái számára.

EUR / HUF árfolyam
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Emellett a péntek reggel megjelent adatok szerint az ipari termelés volumene 0,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, sőt a munkanaphatástól megtisztított index is ugyanezt mutatja.

A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásában visszaesés következett be.

A forint még erősebb eközben a zöldhasú ellenében. A dollár kurzusa 0,3 százalékkal, 304,03 forintra csökkent. 

Ha ez így megy tovább, nemsokára kettessel kezdődhet a dollár forintban kifejezett árfolyama.

USD / HUF árfolyam
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A devizakereskedők keze nem igazán remegett meg attól sem, hogy pénteken piaczárás után teszi közzé Magyarország hitelminősítői felülvizsgálatát a Fitch Ratings.  Valószínűleg arra számítanak, hogy a Moody'shoz és az S&P Ratingshez  hasonlóan a harmadik globális hitelminősítő is jelenlegi szintjén hagyja Magyarország adósbesorolását.

Az Equilor Befektetési Zrt. várakozása szerint sem módosul az eddigi BBB osztályzat negatív kilátással. A brókercégnél úgy vélik, a hitelminősítő nagyjából ugyanazokat a kockázatokat sorolhatja fel, mint legutóbb. Az uniós források felszabadítása viszont természetesen a pozitív oldalon szerepel majd. Változtatásra inkább a következő, december 4-én esedékes felülvizsgálat alkalmával nyílhat reális esély. 

Nemzetközi vizekre evezve, a dollár lejtőre került az euróhoz mérten is. Az euró-dollár keresztárfolyam 0,2 százalékkal, 1,1637-re emelkedett.

EUR / USD árfolyam
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Az euróövezet inflációja májusban 3,2 százalékra nőtt, ami több mint két és fél éve a legmagasabb érték. 

A maginfláció 2,5 százalékra gyorsult, a szolgáltatások inflációja pedig 3,5 százalékra emelkedett. Mindez egyértelműen jelzi, hogy az áremelkedés üteme nemcsak az energiaágazatban pörgött fel.

A piac eközben már az amerikai nem mezőgazdasági munkavállalók foglalkoztatási jelentését is várja. Az előrejelzések szerint az Egyesült Államok gazdasága májusban 85 000 új munkahelyet teremtett, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalékon maradt.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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