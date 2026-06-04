Kilőtt a forint és néhány közepes cég részvénye, de nem akármilyen mértékben

Több mint 700 pontos pluszba emelkedett magyar idő szerint csütörtök délután a Dow Jones, míg az S&P 500 és a Nasdaq veszteségei markánsan csökkentek, miután az amerikai média arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Irán között a befagyasztott vagyonokról szóló esetleges megállapodás már az aláírás előtti szakaszba lépett. A hír újfent reményt keltett, hogy a két fél közelebb kerülhet egy átfogó békemegállapodáshoz.

Kilőtt a forint és néhány közepes cég részvénye / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az európai részvényindexek is a pozitív tartományban jártak nem sokkal a BÉT zárása előtt, a DAX 0,7, a francia CAC 40 nagyjából 1 százalékkal erősödött.

A magyar tőzsdén azonban a csütörtöki zárásra a BUX 0,8 százalékkal, 133 592 pontra esett.