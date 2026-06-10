Forint: semmi se tudja megrengetni, talán még Varga Mihály jegybankja sem

Kisebb forinterősödési, majd enyhe forintgyengülési hullámot hozott a délelőtt, hogy délben nagyjából ott horgonyozzon az euró-forint, mint a tőzsdenyitás előtt. A jegyzés továbbra sem távolodott el a 355-ös technikai támasztól.

Kamatvágás zökkentheti ki a forintot / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Lehorgonyzott az euró-forint

Napok óta a korábban áttört 355-ös szinttel birkózik az euró-forint árfolyam. Bár tegnap napon belül nagyobb mozgásokat láthattunk, de érdemben nem távolodott el ettől a támasztól a jegyzés.

A technikai kép azt mutatja:

a piac most kiemelten figyeli a 355-ös támasz sorsát,

míg felül 358,50-nál látható erősebb ellenállási szint,

előtte pedig 357,49-nál a 30 napos mozgóátlag képez akadályt.

Nyitás előtt 355,9 alól 355,2 közelébe süllyedt a kurzus, majd 355,4 körül nyitott.

A nyitást követően 355-ig erősödött a magyar deviza: az euró-forint szinte ráült a támaszra.

Itt nem sokat időzött, mert forintgyengülési hullám indult:

a délelőtt derekán már 356-nál járt az euró-forint.

Ám itt fordult a kocka, s a déli harangszót 355,35-nál hallgatta a kurzus.

Ebéd után 355,5 közelében oszcillált az euró-forint, elég szűk sávban.