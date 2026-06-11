Brutális raliba kezdett a Mol árfolyama a NIS-megállapodásra, a forint sorsa kora délután dőlhet el

Izgalmasnak ígérkezik a csütörtöki kereskedés a tőkepiacokon , a befektetők fókuszában az amerikai-iráni háború újabb eszkalációja, valamint az Európai Központi Bank (EKB) kora délutáni kamatdöntése és várható kamatemelése állnak. Az európai tőzsdék lefordultak, a magyar börze visont a Mol ralijának köszönhetően erősen rajtolt. A forint kissé erősödött kilenc óráig a főbb devizákkal szemben.

Örülnek a Mol befektetői a NIS-megállapodásnak, a ralizik a részvény / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Egyesült Államok ismét iráni célpontokat támadott, a konfliktus lezárása így egyre távolibbnak tűnik. Az EKB éppen a közel-keleti háború inflációs hatásai miatt kényszerülhet kamatot emelni, három év után első alkalommal.

Ebben a piaci környezetben a pesti tőzsde fő indexe, a BUX egy százalékos emelkedéssel, 133 521 ponton nyitott, a Mol ralijának köszönhetően. A vezető magyar részvények közül