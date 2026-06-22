Gyűjti az erőt a forint, az OTP és a Mol is villámrajtot vett – az olaj ára 80 dollár alá zuhant az iráni hírekre
Feszült hangulatban folytatódtak a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a hétvégén, a befektetők ezzel együtt kedvezően fogadták a háború lezárására irányuló törekvéseket. Az olajár eséssel kezdte a hetet, a forint még az irányt keresi az MNB keddi döntése előtt.
A pesti tőzsdén jó hangulatban indult a kereskedés, a BUX 0,3 százalékos pluszban, kereken 138 000 ponton nyitott. A vezető hazai részvények közül
- az OTP 0,7 százalékkal 44 300 forintra drágult,
- a Mol kurzusa 0,8 százalékkal 3820 forintra erősödött,
- a Richter ugynaakkor egy százalékkal 11 610 forintra esett,
- a Magyar Telekom papírjai pedig fél százalékkal 2 740 forintra ereszkedtek.
Az amerikai-iráni tárgyalásokat közvetítőként segítő Katar és Pakisztán közös nyiatkozata szerint mindkét fél elfogadta azt az ütemtervet, amelynek célja, hogy 60 napon belül végleges megállapodás szülessen a február végén kirobbant közel-keleti háború lezárásáról.
A békéhez fűzött reményeket az olaj árfolyama is tükrözi: a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára több mint két százalékot zuhant, ezzel ismég 80 dollár alá csökkent az Európában irányadó benchmark. A tőzsdenyitáskor hordónként 79 dollár körül járt a jegyzés.
Az amerikai WTI hordónkénti ára 2,5 százalékkal 75 dollárra esett.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint szempontjából vegyesen, kisebb elmozdulásokkal kezdődött a hét, az MNB keddi kamatdöntése előtt iránykeresés, kivárás jellemezheti a forintpiacot.
Az euróhoz képest minimálisan, 0,05 százalékot erősödött reggel kilenc óráig a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam a 351,5-ös szint letörésével próbálkozik.
A dollárhoz képest 0,1 százalékot gyengült a magyar pénz, a váltási árfolyam 306,9 forint környékén mozog cikkünk írásakor.
A régiós devizákkal összevetve kisebb forintelőny látható, a cseh korona és a lengyel zloty is 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.
A hét elején az iráni tárgyaláskról szóló hírek mozathatják az áru- és a tőkepiacokat is, míg a devizapiacon, a forint számára a jegybank keddi kamatdöntő ülése tartogathat izgalmakat. Az elemzői konszenzus 25 bázispontos kamatvágásra számít a Varga Mihály vezette testülettől. Egyes elemzők azt sem zárják ki, hogy esetleg meglepetést okoz a jegybank, és 50 bázisponttal faragja le az irányadó rátát. A héten közlik a júniusi inflációs jelentést is a jegybankárok, amelyből kiderülhet a következő hónapok inflációs pályája.