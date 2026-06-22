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Gyűjti az erőt a forint, az OTP és a Mol is villámrajtot vett – az olaj ára 80 dollár alá zuhant az iráni hírekre

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Az iráni béketárgyalások hétvégi fejleményei mozgatják hétfő reggel a piacokat. Az olajárak bő két százalékos eséssel, a forint kisebb erősödéssel indította a heti kereskedést. A pesti tőzsdén az OTP és a Mol ugrása húzza a BUX indexet.
K. T.
2026.06.22, 09:08
Frissítve: 2026.06.22, 09:21

Feszült hangulatban folytatódtak a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a hétvégén, a befektetők ezzel együtt kedvezően fogadták a háború lezárására irányuló törekvéseket. Az olajár eséssel kezdte a hetet, a forint még az irányt keresi az MNB keddi döntése előtt. 

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A kedvező iráni fejleményekre eséssel reagáltak az olajárak, a forint kisebb elmozdulással kezdte a hetet / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A pesti tőzsdén jó hangulatban indult a kereskedés, a BUX 0,3 százalékos pluszban, kereken 138 000 ponton nyitott. A vezető hazai részvények közül 

  • az OTP 0,7 százalékkal 44 300 forintra drágult, 
  • a Mol kurzusa 0,8 százalékkal 3820 forintra erősödött, 
  • a Richter ugynaakkor egy százalékkal 11 610 forintra esett, 
  • a Magyar Telekom papírjai pedig fél százalékkal 2 740 forintra ereszkedtek.

Az amerikai-iráni tárgyalásokat közvetítőként segítő Katar és Pakisztán közös nyiatkozata szerint mindkét fél elfogadta azt az ütemtervet, amelynek célja, hogy 60 napon belül végleges megállapodás szülessen a február végén kirobbant közel-keleti háború lezárásáról.

 OTP részvény
OTP részvény09:11:25
Árfolyam: 44 370 HUF +390 / +0,88 %
Forgalom: 363 037 560 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A békéhez fűzött reményeket az olaj árfolyama is tükrözi: a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára több mint két százalékot zuhant, ezzel ismég 80 dollár alá csökkent az Európában irányadó benchmark. A tőzsdenyitáskor hordónként 79 dollár körül járt a jegyzés.

Az amerikai WTI hordónkénti ára 2,5 százalékkal 75 dollárra esett.

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A forint szempontjából vegyesen, kisebb elmozdulásokkal kezdődött a hét, az MNB keddi kamatdöntése előtt iránykeresés, kivárás jellemezheti a forintpiacot.

Az euróhoz képest minimálisan, 0,05 százalékot erősödött reggel kilenc óráig a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam a 351,5-ös szint letörésével próbálkozik.

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A dollárhoz képest 0,1 százalékot gyengült a magyar pénz, a váltási árfolyam 306,9 forint környékén mozog cikkünk írásakor.

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A régiós devizákkal összevetve kisebb forintelőny látható, a cseh korona és a lengyel zloty is 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.

A hét elején az iráni tárgyaláskról szóló hírek mozathatják az áru- és a tőkepiacokat is, míg a devizapiacon, a forint számára a jegybank keddi kamatdöntő ülése tartogathat izgalmakat. Az elemzői konszenzus 25 bázispontos kamatvágásra számít a Varga Mihály vezette testülettől. Egyes elemzők azt sem zárják ki, hogy esetleg meglepetést okoz a jegybank, és 50 bázisponttal faragja le az irányadó rátát. A héten közlik a júniusi inflációs jelentést is a jegybankárok, amelyből kiderülhet a következő hónapok inflációs pályája.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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