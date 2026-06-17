Nincs megállás, továbbra is az erős oldalra húz a forint

A dollár eközben az euróval szemben is feljebb kúszott némileg, 1,16 alá nyomva az euró-dollár jegyzését, holott az Európai Központi Bank több döntéshozója - köztük Christine Lagarde elnök is - megszólalt szerdán, arra figyelmeztetve, hogy a Hormuzi-szoros megnyitásával nem múlt el egy csapásra az inflációs veszély az euróövezetben, sőt akár újabb kamatemelésre is sor kerülhet még idén.