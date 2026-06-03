A forintot is telibe találták a Közel-Keleten dörgő fegyverek

A geopolitikai feszültségek fellobbanása irányította a világ tőzsdéit szerda reggel, ám ezt ellensúlyozta a mesterséges intelligenciát övező optimizmus, így vegyesen szerepeltek a piacok az ázsiai kereskedésben.

A pesti tőzsde és a forint is gyengén kezdte a napot, de gyorsan javított / Fotó: Vémi Zoltán

A forint árfolyamát is eltalálták a Közel-Keleten dörgő fegyverek

A forint piacán a közel-keleti feszültségek fokozódása és az amerikai-iráni megállapodás távolodása játszotta a főszerepet, ami nem kedvez a magyar fizetőeszköznek. A reggeli órákban így az euró/forint árfolyam átlépte a 356-os, a dollár/forint árfolyam pedig a 306,5-es szinteket. Ez a forint enyhe gyengülését jelenti, de nincs különösebben távol az utóbbi napokra jellemző 355-ös euró/forint árfolyamtól. Később vissza is tért az árfolyam a 355-356 közötti tartományba.