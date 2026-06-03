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A forintot is telibe találták a Közel-Keleten dörgő fegyverek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A pesti tőzsdén is érezni a geopolitikai feszültségek fellobbanását, de gyorsan pozitívba fordult a BUX. A kezdeti gyengülés után a forint is magára talált.
K. B. G.
2026.06.03, 09:14
Frissítve: 2026.06.03, 09:16

A geopolitikai feszültségek fellobbanása irányította a világ tőzsdéit szerda reggel, ám ezt ellensúlyozta a mesterséges intelligenciát övező optimizmus, így vegyesen szerepeltek a piacok az ázsiai kereskedésben.

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A pesti tőzsde és a forint is gyengén kezdte a napot, de gyorsan javított / Fotó: Vémi Zoltán

A forint árfolyamát is eltalálták a Közel-Keleten dörgő fegyverek

A forint piacán a közel-keleti feszültségek fokozódása és az amerikai-iráni megállapodás távolodása játszotta a főszerepet, ami nem kedvez a magyar fizetőeszköznek. A reggeli órákban így az euró/forint árfolyam átlépte a 356-os, a dollár/forint árfolyam pedig a 306,5-es szinteket. Ez a forint enyhe gyengülését jelenti, de nincs különösebben távol az utóbbi napokra jellemző 355-ös euró/forint árfolyamtól. Később vissza is tért az árfolyam a 355-356 közötti tartományba.

EUR / HUF árfolyam
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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX a keddi emelkedés után szerdán 0,1 százalékos gyengüléssel, 136 ezer pont alatt nyitott, a geopolitikai feszültségek tehát a pesti tőzsdén is nyomot hagytak a nap kezdetén. A mutató azonban később gyorsan pozitívba fordult.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,26 százalékos gyengülés után 41 780 forinton állt a nyitást követő percekben, így az előző napi mintegy 2 százalékos erősödés után megtorpant a bankpapír, ám a kezdeti gyengülést gyorsan sikerült ledolgoznia a részvénynek.

 OTP részvény
OTP részvény10:06:14
Árfolyam: 41 690 HUF -200 / -0,48 %
Forgalom: 892 576 250 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol árfolyama ugyanakkor közelített a 4 ezer forintos határhoz a kereskedés kezdetén, ám azt egyelőre nem érte el, miután az olajtársaság árfolyama csak csekély mértékben erősödött a nyitást követően.

 MOL részvény
MOL részvény10:05:56
Árfolyam: 4 040 HUF +74 / +1,83 %
Forgalom: 277 349 000 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Változatlan volt a Richter árfolyama nyitáskor, ám később lefelé indult a gyógyszergyártó részvényeinek kurzusa, méghozzá nem is csekély mértékben, egy ponton -4 százaléknál is járt a jegyzés és a 12 ezer forintos határt közelítette az árfolyam. Ez azonban az osztalék megfeleltetési nap után nem szokatlan jelenség.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:06:08
Árfolyam: 12 090 HUF -470 / -3,89 %
Forgalom: 1 279 675 140 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A keddi kereskedést rekord záróáron befejező Magyar Telekom sem tudott erősödni a kereskedés kezdetén, a távközlési cég árfolyama enyhe gyengüléssel nyitott az elmúlt napok céláremelései ellenére.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:05:57
Árfolyam: 2 722 HUF -26 / -0,96 %
Forgalom: 14 010 048 276 HUF
Napi
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu