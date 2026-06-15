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Nagyon rég volt ilyen olcsó az euró, a forint az iráni béke nagy nyertese – folytatódott az OTP ralija

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Az OTP megőrizte múlt heti lendületét hétfőn is, a Mol az olajárakkal együtt esett nagyot hétfőn. Az euró jegyzése rövid időre 350 forint alá is benézett, ötéves csúcs közelében a hazai fizetőeszköz.
K. T.
2026.06.15, 17:18
Frissítve: 2026.06.15, 17:23

Az iráni háború lezárásáról szóló amerikai–iráni megállapodás lendítette fel a hét elején a piacokat, miután vasárnap sikerült komoly előrelépést tenni a három és fél hónapja tartó konfliktus feloldására. Az Egyesült Államok és Irán közötti azonnali fegyverszünet bejelentésére általános emelkedést hozott a tőzsdéken, a magyar piac is szépen teljesített, a forint pedig 2021. szeptemberi csúcsra ért hétfőn, a 350-es szintet is letörve az euróval szemben.

OTP, tőzsde, forint
Az OTP teljesített a legjobban a blue chipek közül, a forint fontos szinten az euró ellenében / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

A nyugat-európai börzéken a meghatározó indexek zömében 1-1,5 százalékos emelkedéssel nyugtázták a napot, a londoni FTSE ugyanakkor alulról lógott ki a kisebb lefordulással.

A pesti tőzsde vezető részvénykosara, a BUX 1,4 százalékkal 137 602 pontra erősödött, a hazai parkett forgalma az átlagosnál magasabb, 38,4 milliárd forint volt.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 43 850 HUF 0 / +3,2 %
Forgalom: 30 044 966 760 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A blue chipek közül – péntekhez hasonlóan – az OTP húzott a legjobban, 3,2 százalékkal 43 850 forintig menetelve. A Richter 1,6 százalékkal 12 120 forintra erősödött. A Magyar Telekom kurzusa 0,9 százalékkal 2706 forintra ereszkedett vissza, a Mol kurzusa pedig 1,7 százalékkal 3760 forintra esett, az olajárak meredek esésével párhuzamosan.

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A forint újabb közel ötéves csúcsra ért a pozitív nemzetközi piaci hangulatban, az euró jegyzése ha csak rövid időre is, de letörte a 350-es szintet is. Ilyen erőt legutóbb közel öt éve, 2021 szeptemberében mutatott a magyar pénz.

A közös európai fizetőeszközt 350,2 forinton jegyezték a tőzsdezáráskor, ami 0,5 százalékos felértékelődést jelent.

EUR / HUF árfolyam
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Éves
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A dollárhoz képest is jelentősen javított a hazai valuta. A keresztárfolyam 0,9 százalékkal csökkent, 301,5 forintra.

USD / HUF árfolyam
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Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák közül a cseh korona váltási árfolyama 0,5 százalékkal, a lengyel zloty ára 0,6 százalékkal mérséklődött.

Az iráni békeszerződés péntekre időzített aláírásáig annak részletei, valamint a hét második felében a Fed és a Bank of England kamatdöntése és kommunikációja mozgathatják a devizapiacot.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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