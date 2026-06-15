Nagyon rég volt ilyen olcsó az euró, a forint az iráni béke nagy nyertese – folytatódott az OTP ralija

Az iráni háború lezárásáról szóló amerikai–iráni megállapodás lendítette fel a hét elején a piacokat, miután vasárnap sikerült komoly előrelépést tenni a három és fél hónapja tartó konfliktus feloldására. Az Egyesült Államok és Irán közötti azonnali fegyverszünet bejelentésére általános emelkedést hozott a tőzsdéken, a magyar piac is szépen teljesített, a forint pedig 2021. szeptemberi csúcsra ért hétfőn, a 350-es szintet is letörve az euróval szemben.

Az OTP teljesített a legjobban a blue chipek közül, a forint fontos szinten az euró ellenében / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

A nyugat-európai börzéken a meghatározó indexek zömében 1-1,5 százalékos emelkedéssel nyugtázták a napot, a londoni FTSE ugyanakkor alulról lógott ki a kisebb lefordulással.

A pesti tőzsde vezető részvénykosara, a BUX 1,4 százalékkal 137 602 pontra erősödött, a hazai parkett forgalma az átlagosnál magasabb, 38,4 milliárd forint volt.