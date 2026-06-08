A forintot is telibe találták az iráni és izraeli rakéták

Idegesen reagáltak a tőzsdék Irán és Izrael egymás elleni csapásaira hétfő reggel, miután pénteken az amerikai monetáris politika szigorodásával kapcsolatos várakozások rontották el a hangulatot. Az olajárak ismételt megugrása és a dollár erősödése a forint szárnyalását is megfékezte.

A forintot megütötte a geopolitikai feszültség, de a tőzsde menetel felfelé / Fotó: Vémi Zoltán

A közel-keleti rakéták a forintot is telibe találták

A geopolitikai feszültsége és az erős dollár ritkán kedvező a forint számára, különösen, ha ez együtt jár az energiaárak emelkedésével. Így a forint gyengülésének már pénteken elkezdődött trendje hétfő reggel is folytatódott,

a magyar deviza több mint 1 százalékot veszített értékéből az euróval szemben a péntek reggeli árfolyamhoz képest.

Miután az olajárak ismét a 100 dolláros lélektani határt közelítik, az euró/forint árfolyam átlépte a 357-es szintet.