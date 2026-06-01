Sulyok Tamás nem, de a Varga–Magyar-találkozó már mozgatta a forintot – mutatjuk, mi történt a magyar devizával
Kisebb forintgyengülési hullám indult Magyar Péter miniszterelnök és Varga Mihály jegybankelnök megbeszélése idején. De a magyar deviza nem lendült túl a korábban letört 355-ös szinten az euróval szemben. Délre megnyugodott a piac.
Bivalyerősen kezdett a forint, aztán megtorpant
A 355-ös szint alatt kezdte a hetet az euró-forint árfolyam.
Ha a technikai képet nézzük:
- A következő meghatározó technikai támasz 350-nél húzódik a grafikonon,
- míg a 355-ös szint rövid távú ellenállást képez.
Hétfőn reggel nyitás előtt 353,5 mellé is leszúrt a jegyzés, majd 354 közelében nyitott.
Kora délelőtt a Sándor-palota előtt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök:
Módosítani fogják az Alaptörvényt, nem személyre szabott jogalkotással járnak majd el Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondatásának ügyében.
A forint nem reagált a köztársasági elnök tervezett eltávolítására,
ami a miniszterelnök szerint egy hónapot vehet igénybe. Valószínű, hogy a piac már beárazta Sulyok távozását.
Ellenben dél körül az euró-forint 354,7 fölé szúrt, és elkezdte visszatesztelni a korábban letört 355-ös szintet.
Más szóval,
Magyar Péter és Varga Mihály jegybankelnök tárgyalásai alatt forintgyengülés indult.
A miniszterelnök Facebook-oldalán posztolt a tárgyalásról. Kiemelve:
Hangsúlyoztam, hogy Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. A kormány célja, hogy olyan felelős gazdaságpolitikát folytasson, amely erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát. Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét.
Magyar tájékoztatta Varga Mihályt az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupcióellenes intézkedésekről is. „Rögzítettem, hogy a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra. – Hangsúlyoztam, hogy a kormány és a jegybank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése a magyar gazdaság egészének érdeke.”
Varga Mihály jegybankelnök – Magyar posztja szerint – a találkozón beszélt a nemzeti bank korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntetőeljárás állásáról és a polgári peres eljárásokról is.
Visszatért a nyugalom
Délre megnyugodott a piac, s 354,4 közelében hallgatta a harangszót az euró-forint.
A devizapiacon még mindig forinterősítő hatásúak a pénteki hírek.
Pénteken politikai megállapodás született az uniós források felszabadításáról:
- Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás felszabadítására nyílhat lehetőség, mely a helyreállítási alap forrásait és kohéziós forrásokat is tartalmaz.
- Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy a jogállamisági lépéseket augusztus végéig be kell fejezni, a jogalkotási folyamatot addig le kell zárni.
Nem változtatott az S&P Magyarország adósbesorolásán.
- Pénteken piaczárás után tette közzé a hitelminősítő a felülvizsgálat eredményét.
- Az osztályzat nem változott, továbbra is BBB mínusz negatív kilátással.
- Az idei évben legalább 6,5 százalékos költségvetési hiányt várnak.