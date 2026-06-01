EUR/HUF354,74 +0,18% USD/HUF304,6 +0,21% GBP/HUF410 +0,29% CHF/HUF388,5 -0,08% PLN/HUF83,81 +0,15% RON/HUF67,52 +0,14% CZK/HUF14,61 +0,16%
BUX134 905,66 +0,21% MTELEKOM2 658 +1,05% MOL3 896 +1,08% OTP41 700 +0,31% RICHTER12 640 -1,58% OPUS350 -1,14% ANY7 970 +0,75% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 630 -0,65% BUMIX9 247,96 +0,42% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 879,44 -0,07%
Sulyok Tamás nem, de a Varga–Magyar-találkozó már mozgatta a forintot – mutatjuk, mi történt a magyar devizával

A forintpiac már beárazta a köztársasági elnök távozását. Legalábbis erre utal, hogy a magyar deviza egyáltalán nem reagált a Sándor-palota előtti miniszterelnöki sajtótájékoztatóra. Annál érzékenyebben figyeli a forintpiac, hogy mire jut egymással a jegybankelnök és a kormányfő. Megbeszélésük alatt kisebb gyengülési hullámot láthattunk. De hamar csillapodott a piac.
Faragó József
2026.06.01, 12:19
Frissítve: 2026.06.01, 12:50

Kisebb forintgyengülési hullám indult Magyar Péter miniszterelnök és  Varga Mihály jegybankelnök megbeszélése idején. De a magyar deviza nem lendült túl a korábban letört 355-ös szinten az euróval szemben. Délre megnyugodott a piac.

A forint éppen gyengült, amikor Magyar Péter ezt a képet posztolta a Facebookon

Bivalyerősen kezdett a forint, aztán megtorpant 

A 355-ös szint alatt kezdte a hetet az euró-forint árfolyam. 

Ha a technikai képet nézzük:

  • A következő meghatározó technikai támasz 350-nél húzódik a grafikonon,
  • míg a 355-ös szint rövid távú ellenállást képez.

Hétfőn reggel nyitás előtt 353,5 mellé is leszúrt a jegyzés, majd 354 közelében nyitott.

Kora délelőtt a Sándor-palota előtt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök:

Módosítani fogják az Alaptörvényt, nem személyre szabott jogalkotással járnak majd el Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondatásának ügyében.

A forint nem reagált a köztársasági elnök tervezett eltávolítására,

ami a miniszterelnök szerint egy hónapot vehet igénybe. Valószínű, hogy a piac már beárazta Sulyok távozását.

Ellenben dél körül az euró-forint 354,7 fölé szúrt, és elkezdte visszatesztelni a korábban letört 355-ös szintet. 

Más szóval,

Magyar Péter és Varga Mihály jegybankelnök tárgyalásai alatt forintgyengülés indult.  

A miniszterelnök Facebook-oldalán posztolt a tárgyalásról. Kiemelve: 

Hangsúlyoztam, hogy Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. A kormány célja, hogy olyan felelős gazdaságpolitikát folytasson, amely erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát. Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét.

Magyar tájékoztatta Varga Mihályt az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupcióellenes intézkedésekről is. „Rögzítettem, hogy a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra. – Hangsúlyoztam, hogy a kormány és a jegybank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése a magyar gazdaság egészének érdeke.”

Varga Mihály jegybankelnök – Magyar posztja szerint – a találkozón beszélt a nemzeti bank korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntetőeljárás állásáról és a polgári peres eljárásokról is. 

Visszatért a nyugalom

Délre megnyugodott a piac, s 354,4 közelében hallgatta a harangszót az euró-forint.

A devizapiacon még mindig forinterősítő hatásúak a pénteki hírek. 

Pénteken politikai megállapodás született az uniós források felszabadításáról:

  • Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás felszabadítására nyílhat lehetőség, mely a helyreállítási alap forrásait és kohéziós forrásokat is tartalmaz. 
  • Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy a jogállamisági lépéseket augusztus végéig be kell fejezni, a jogalkotási folyamatot addig le kell zárni. 

Nem változtatott az S&P Magyarország adósbesorolásán.

  •  Pénteken piaczárás után tette közzé a hitelminősítő a felülvizsgálat eredményét.
  •  Az osztályzat nem változott, továbbra is BBB mínusz negatív kilátással. 
  • Az idei évben legalább 6,5 százalékos költségvetési hiányt várnak. 

