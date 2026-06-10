Világbajnoki láz vagy túlzott várakozások? Kik lehetnek a 2026-os futball-vb valódi nyertesei?
A FIFA becslése szerint az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezett idei labdarúgó-világbajnokság több mint 30 milliárd dollárnyi gazdasági aktivitást generálhat. Az előrejelzések azonban nagyrészt arra épülnek, hogy a futballtorna példátlan mennyiségű külföldi látogatót vonz majd Észak-Amerikába. A kérdés az, hogy a várakozások mennyire reálisak, és profitálhatnak-e érdemben a tőzsdei vállalatok az eseményből.
A turisztikai háttér nem feltétlenül támasztja alá az optimizmust. Az Egyesült Államokat 2025-ben 68,3 millió turista látogatta meg, ami 6 százalékos visszaesés az előző évhez és közel 15 százalékos csökkenés a 2018-as rekordhoz képest.
Bár a turizmus az amerikai GDP mindössze mintegy 3 százalékát adja, egyes ágazatok számára továbbra is meghatározó jelentőségű.
A korábbi világbajnokságok tapasztalatai szerint a stadionok közönségének kevesebb mint fele érkezik külföldről, így a gazdasági hatás gyakran jóval koncentráltabb, mint azt a kezdeti becslések sugallják. A legtöbb torna 3–3,5 millió nézőt vonzott, miközben a FIFA ezúttal már 5 millió feletti jegy eladásáról beszél. A rekordméretű torna ugyanakkor nem feltétlenül jelent arányosan nagyobb gazdasági hatást.
Mely szektorok nyerhetnek?
A legkézenfekvőbb nyertesek közé a légitársaságok tartoznak. Észak-Amerika földrajzi elhelyezkedése miatt az európai és latin-amerikai szurkolók döntő többsége légi úton érkezik majd. A növekvő utasforgalom azonban nem feltétlenül jelent magasabb profitot, hiszen a szektor továbbra is érzékeny az üzemanyagköltségek és a finanszírozási feltételek változására.
Hasonló helyzetben vannak az autókölcsönzők is.
Az Egyesült Államok közlekedési infrastruktúrája erősen autóközpontú, így a látogatók jelentős része várhatóan bérelt járműveket használ majd.
A szektor ugyanakkor jelentős adósságállománnyal működik, ami korlátozhatja a többletkeresletből származó előnyök érvényesülését.
A szállodaipar esetében a várakozások és a piaci visszajelzések között már most feszültség látható. Több elemzőház szerint az amerikai szállodák egy szobára jutó bevétele a torna idején akár két számjegyű növekedést is mutathat, ugyanakkor számos piaci szereplő a foglalások elmaradásáról számolt be.
Több szállodatulajdonos szerint a FIFA túlbecsülte a várható vendégszámot, ami a kihasználtsági várakozásokat is lefelé módosíthatja.
A sportruházati gyártók hagyományosan a világbajnokság legnagyobb üzleti nyertesei közé tartoznak.
Elemzői becslések szerint a Nike és az Adidas éves értékesítése akár 4 százalékkal is emelkedhet az esemény hatására, miközben az Adidas több száz millió eurós többletrendelésre számít.
A világbajnokság továbbra is az egyik leghatékonyabb globális marketingplatform a sportszermárkák számára.
A 2026-os futball-vb rejtett nyertesei
A legérdekesebb lehetőségek olyan vállalatoknál jelenhetnek meg, amelyek korábbi világbajnokságokon még nem játszottak meghatározó szerepet.
Az Airbnb hivatalos FIFA-partnerként készül a tornára. A Deloitte becslése szerint a platform közel 380 ezer extra vendéget fogadhat, miközben a rendező városokban már most mintegy 80 százalékkal nőtt az érdeklődés a rövid távú szállások iránt.
Ez különösen fontos lehet egy olyan időszakban, amikor a befektetők fokozott figyelemmel követik a vállalat nyereségességét.
Szintén figyelemre méltó a sportfogadási szektor helyzete. Az amerikai piac az elmúlt évek deregulációjának köszönhetően robbanásszerű növekedést mutatott, így a világbajnokság idején rekordforgalom sem lenne meglepetés.
Ebben a környezetben a DraftKings különösen érdekes szereplő lehet.
A társaság továbbra is visszafogott befektetői megítéléssel szembesül, miközben eredményei dinamikusan javulnak. Egy kiemelkedően sikeres világbajnoki időszak könnyen katalizátorként szolgálhat a részvény számára.
Korlátozott piaci hatás, szelektív lehetőségek
A történelmi tapasztalatok alapján a világbajnokságok hatása a részvénypiacok egészére nézve meglehetősen korlátozott. Az S&P 500 és más vezető indexek teljesítménye nem mutat szoros kapcsolatot a torna idején tapasztalható gazdasági aktivitással.
A 2026-os világbajnokság ezért valószínűleg nem lesz általános tőzsdei katalizátor. A lehetőségek inkább egyedi vállalatoknál és speciális piaci szegmensekben jelenhetnek meg. Miközben számos cégnek csalódást okozhat
- a vártnál kisebb turistaforgalom,
- a rövid távú szálláskiadók,
- a sportfogadási platformok
- és bizonyos sportruházati gyártók
akár a torna valódi nyerteseivé is válhatnak.