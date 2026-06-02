Váratlant húzott a Google, de muszáj – kell a pénz a mesterségesintelligencia-fejlesztésekre

A mesterséges intelligencia (MI) és a hozzá szükséges infrastruktúra kiépítése drága dolog, ami még a világ legjövedelmezőbb cégeit is kreatív megoldásokra ösztönzi, így a Google-tulajdonos Alphabet méretéhez képest szokatlan lépésre szánta el magát: a vállalat részvények eladásával von be 80 milliárd dollárt.

A Google anyacége mindent a mesterséges intelligenciára tett fel / Fotó: Hans Lucas via AFP

Így hajt fel több tízmilliárd dollárt a Google

A cég hétfői közleménye szerint ebből 40 milliárd dollár hagyományos másodlagos kibocsátás lesz, míg 30 milliárd dollárt garanciával ellátott részvénykibocsátás és kötelezően konvertibilis részvénykibocsátás fedez, további 10 milliárd dollár pedig a Berkshire Hathawaytől érkezik, amely kedvezményes áron jut a részvénycsomaghoz.

A Berkshire éléről az idei év elején távozott a legendás befektető, Warren Buffett, akit Greg Abel váltott, ám a vállalat már tavaly megkezdte kiépíteni pozícióját az Alphabetben, mintegy 16,6 milliárd dolláros részesedést halmozva fel a mostani ügylet előtt. A cég óriási, 397,7 milliárd dolláros készpénzállományt gyűjtött össze, amit most elkezd elkölteni, így vasárnap a Berkshire bejelentette, hogy 6,8 milliárd dollárért felvásárolja a lakóházépítéssel foglalkozó Taylor Morrison Home nevű céget.

A mesterséges intelligencia még az Alphabetnek is drága

Az Alphabet mindeközben gigászi összegeket költ a mesterséges intelligenciára, és ez csak tovább fog növekedni, miután áprilisban a cég pénzügyi vezetője, Anat Ashkenazi arról beszélt, hogy a tőkekiadások jövőre még az idei évre jelzett 190 milliárd dollárt is jóval felülmúlhatják. A mostani tőkeemelés bejelentése után a Bloomberg Intelligence elemzője, Mandeep Singh szerint ez azt jelenti, hogy

az Alphabet jövőre már akár 300 milliárd dollárt is költhet.

Ez Singh szerint már az Alphabet működési cash flow-ját is felülmúlja, így nem csoda, hogy a tech óriás változatos módokon igyekszik tőkét felhajtani, tavaly például 100 éves futamidejű kötvényt is piacra dobott. Ugyanakkor a Google saját fejlesztésű TPU csipje az Nvidia félvezetőivel is versenyre kelhet, így a vállalat az MI-infrastruktúra kiépítésének mind a két oldalán jelen van.