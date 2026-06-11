Brit fazonra szabná át tulajdonosa a Hugo Bosst, licitháború indulhat a legendás divatcégért

Megelégelte a totyorgást Mike Ashley, a brit Frasers Group tulajdonosa és úgy döntött, hogy teljesen átveszi a hatalmat a legendás, de az utóbbi időben egyre haloványabban muzsikáló német Hugo Boss luxusdivatcégnél. A Hugo Bossban 26,06 százalékos pakettjével legnagyobb részvényesnek számító, egyúttal a magyarországi Hervis sportszer-kiskereskedelmi áruházláncot birtokló Frasers a szerdai tőzsdezárás után állt elő ajánlatával, amely szerint 1,98 milliárd eurót szán a többiek kezében lévő részvények kivásárlására.

A Hugo Boss eladásai ha minimálisan is, de visszaestek tavaly / Fotó: NurPhoto via AFP

A kőkemény üzletember hírében álló Mike Ashley most sem hazudtolta meg magát, szerény 4,3 százalékos felárat, „prémiumot” fizetne az értékpapírokért, ennyivel ajánl magasabb összeget a frankfurti tőzsdén szerdán kialakult záróárnál. A készpénzes ajánlat 38 euróról szól, a záróár 36,44 euró volt tegnap. A Hugo Boss befektetői megítélésére jellemző, hogy az árfolyam az elmúlt három év alatt megfeleződött.

A Hugo Boss főrészvényese visszautasítható ajánlatot tett

Ennek hátterében a hanyatló eladások, a divatirányzatokhoz nem passzoló termékkínálat és a túlárazottság állt, ezen változtatna a vállalat, amely tavaly decemberben már rászánta magát a stratégiaváltásra, azaz Ashley akarata érvényesült. Ebben fő helyen az üzlethálózat modernizálása, a választék visszatérítése a fősodorhoz és a női vásárlók irányába tett erőteljesebb nyitás szerepelt a költségek szokásos lefaragása mellett.

A Frasers egyszersmind világossá tette, hogy jövőbeni befektetéseinek volumenét alapvetően meghatározza, hogy sikerül-e kiszorítania a Bossból a többi részvényest vagy sem.

Azaz választhatnak: vagy kiszállnak, vagy folytatódik a lecsúszás, amelyben legfeljebb a lejtő dőlésszöge lehet kérdéses.

A Hugo Boss vezetése rögtön jelezte, hogy a Frasers nem egyeztetett velük az ajánlatról, amelyet természetesen megvitatnak a következő igazgatósági ülésen. A britek tettek is egy gesztust a cégvezetés irányába, e szerint továbbra is megbíznak a vállalat vezérigazgatójában, Daniel Griederben és elnökében, Stephan Sturmban, noha novemberben még ez utóbbival szemben épp a bizalmuk megvonását jelezték.