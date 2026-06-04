Lerántották a leplet: kiderült, mikor hagyja állva a magyar gazdaság a régiós versenytársakat – erre a dátumra senki nem gondolt, ez lesz a fordulat éve

A makrogazdasági helyzet legnagyobb kérdése továbbra is a Hormuzi-szoros sorsa, ahol a zárlat dacára egyre több hajó halad át – kezdte az Amundi Alapkezelő csütörtök reggeli sajtótájékoztatóját Kiss Péter befektetési igazgató.

Az AI-tól a humanoid robotokig számos lehetőséggel kecsegtet a világgazdaság átalakulása / Fotó: AFP

Elkerüli a globális gazdaság a 2022-es csapdát

Kedvező körülmény, hogy a napi 20 millió hordós kőolajkiesésre rugalmasan reagál a piac, már nincs akkora stressz, mint korábban, mivel ilyen-olyan módon részben pótolják a hiányzó mennyiséget,

piaci pletykák szerint napi tíz tanker jut át a zárlaton, amiről azonban éppen az árprémium megőrzése miatt nem beszélnek a felek.

Amellett kilőtt az amerikai export, miközben a kereslet – például a kínai import – is igazodott a helyzethez. Ezért nem 150 dolláron van a nyersolaj hordónkénti ára.

A katari LNG pótlására is javarészt az amerikai, de az észak-afrikai cseppfolyósított földgáz kivitelét pörgették fel.

Mindezért a szakértő becslések – melyek a hivatalos készleteken alapulnak – sötétebben látják a valóságot a kelleténél. Úgy tűnik, nem áll elő a 2022-es év csapdája, tehát az energiaárak nem szabadulnak el annyira, s az infláció sem ugrik meg olyan mértékben, mint az orosz–ukrán háború kitörése után. Recessziót sem vár az Amundi a világgazdaság fontos csomópontjain, Amerika különösen jól viseli a helyzetet.

Év végére ráadásul 10-15 dollárral lejjebb várják a határidős nyersolaj jegyzését.

Bár a megoldás körvonalazódik, a szoros ügye jól mutatja, hogy az ilyen – összességében korlátozottnak nevezhető – konfliktusok hatása milyen messzire ér. A nemzetközi tőzsdék meginogtak, és bár az elmúlt napokban új csúcsokra törtek, a konfliktus számos új tanulsággal szolgált. Eddig biztonságosnak vélt eszközosztályokról (dollár, amerikai államkötvények, arany) derült ki, hogy az új rendben már nem tekinthetők annak, és meglepő módon a jól diverzifikált részvénypiaci portfóliók bizonyultak a legválságállóbb befektetésnek

– véli Vincent Mortier, az Amundi globális befektetési igazgatója.

Mindezek alapján az Amundi Investment Institute elemzői a növekedési várakozásokat lefelé, míg az inflációs és olajárakkal kapcsolatos várakozásaikat felfelé módosították az iráni háború kitörése óta, azonban recesszióra egyelőre nem számítanak.