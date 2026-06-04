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Lerántották a leplet: kiderült, mikor hagyja állva a magyar gazdaság a régiós versenytársakat – erre a dátumra senki nem gondolt, ez lesz a fordulat éve

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A globális gazdaság elkerüli a 2022-es (év) csapdáját. Idehaza még tart a kegyelmi időszak, de az Amundi szerint előbb-utóbb ki kell vezetni az árstopokat, a védett üzemanyagárat, a rezsicsökkentéssel pedig nem lehet belépni az euróövezetbe – mondják.
Murányi Ernő
2026.06.04, 11:43
Frissítve: 2026.06.04, 11:57

A makrogazdasági helyzet legnagyobb kérdése továbbra is a Hormuzi-szoros sorsa, ahol a zárlat dacára egyre több hajó halad át – kezdte az Amundi Alapkezelő csütörtök reggeli sajtótájékoztatóját Kiss Péter befektetési igazgató.

humanoid robotok
Az AI-tól a humanoid robotokig számos lehetőséggel kecsegtet a világgazdaság átalakulása  / Fotó: AFP

Elkerüli a globális gazdaság a 2022-es csapdát

Kedvező körülmény, hogy a napi 20 millió hordós kőolajkiesésre rugalmasan reagál a piac, már nincs akkora stressz, mint korábban, mivel ilyen-olyan módon részben pótolják a hiányzó mennyiséget, 

piaci pletykák szerint napi tíz tanker jut át a zárlaton, amiről azonban éppen az árprémium megőrzése miatt nem beszélnek a felek. 

Amellett kilőtt az amerikai export, miközben a kereslet – például a kínai import – is igazodott a helyzethez. Ezért nem 150 dolláron van a nyersolaj hordónkénti ára.

A katari LNG pótlására is javarészt az amerikai, de az észak-afrikai cseppfolyósított földgáz kivitelét pörgették fel.

Mindezért a szakértő becslések – melyek a hivatalos készleteken alapulnak – sötétebben látják a valóságot a kelleténél. Úgy tűnik, nem áll elő a 2022-es év csapdája, tehát az energiaárak nem szabadulnak el annyira, s az infláció sem ugrik meg olyan mértékben, mint az orosz–ukrán háború kitörése után. Recessziót sem vár az Amundi a világgazdaság fontos csomópontjain, Amerika különösen jól viseli a helyzetet.

Év végére ráadásul 10-15 dollárral lejjebb várják a határidős nyersolaj jegyzését.

Bár a megoldás körvonalazódik, a szoros ügye jól mutatja, hogy az ilyen – összességében korlátozottnak nevezhető – konfliktusok hatása milyen messzire ér. A nemzetközi tőzsdék meginogtak, és bár az elmúlt napokban új csúcsokra törtek, a konfliktus számos új tanulsággal szolgált. Eddig biztonságosnak vélt eszközosztályokról (dollár, amerikai államkötvények, arany) derült ki, hogy az új rendben már nem tekinthetők annak, és meglepő módon a jól diverzifikált részvénypiaci portfóliók bizonyultak a legválságállóbb befektetésnek

– véli Vincent Mortier, az Amundi globális befektetési igazgatója.

Mindezek alapján az Amundi Investment Institute elemzői a növekedési várakozásokat lefelé, míg az inflációs és olajárakkal kapcsolatos várakozásaikat felfelé módosították az iráni háború kitörése óta, azonban recesszióra egyelőre nem számítanak. 

A növekedést érintő kockázatok az olajimportnak való kitettséggel arányosan változtak, így az USA-ban a legkisebb, míg az ázsiai országokban a legnagyobb mértékben nőttek, Európa országai pedig valahol a kettő között helyezkednek el. Ugyanakkor a várakozásokat egyelőre továbbra is a korábbinál magasabb bizonytalanság övezi.

A Hormuzi-szoros messzire nyúló hatásairól a legtöbbet mégis az árulja el, hogy tökéletesen átírta a világ monetáris politikai forgatókönyvét. Az alacsony inflációs környezetben az év elején a világ nagy jegybankjaitól az év első felében meginduló kamatvágási hullámra számítottak a piacok, ez azonban kiárazódott az árfolyamokból, sőt, a meghatározó jegybankok az utóbbi időben szigorúbb hangvételű jelzéseket adtak. 

Az EKB-tól két-három kamatemelést is beárazott a piac az év hátralévő részére (az Amundi kettővel számol), amit azonban sokan hibának tartanának, ha valóban meglépnék. Az USA-ban a következő egy évre szintén beáraztak egy emelést a piacok, míg az év elején még két vágás volt a konszenzus. A júniusi kamatdöntő ülések meghatározók lesznek a monetáris politikai várakozások szempontjából.

Annak ellenére, hogy Amerika a relatív győztese az iráni konfliktusnak, a dollár nem erősödött jelentősen, ami fontos a fejlődő piaci s a hazai eszközök szempontjából is. 

Ha a konfliktus véget ér, folytatódhat a feltörekvő piacoknak kedvező dollárgyengülés.

Idehaza kitart a kegyelmi időszak

Áttérve a hazai piacra, a nemzetközi befektetők elégedettek az új kormány lépéseivel, ez látszik a hazai eszközökön is. A kötvénypiaci hozamszintek elszakadtak a romántól, s már a lengyel hozamok alatt kereskednek a magyar állampapírokkal. Fontos azonban, hogy a kormány által meghirdetett jóléti intézkedéseket óvatosan kellene bevezetni, és elkerülhetetlennek látja az Amundi a fájdalmas intézkedések meghozatalát is. 

Ki kell vezetni az üzemanyag védett árát, az árstopokat, illetve a rezsicsökkentést is – véli az Amundi. Utóbbival nem lehet belépni az eurózónába – tették hozzá.   

A forint – a lengyel példa alapján is – akár hosszabb távon is erős maradhat, sőt mi több, akár még felfelé is tér nyílhat előtte.

A makrogazdasági várakozásokat eddig visszafogó tényezők – például az akkumulátorok iránti kereslet visszaesése – gyengülhetnek, mivel mind az e-autózás, mind általában az energiatárolás iránti igény ismét növekedőben van. Az idei év a jól sikerült első negyedév ellenére még csak mérsékelt bővülést hozhat, inkább csak jövőre indulhat meg a magyar gazdaság.  

Mindennek megfelelően a magyar gazdaság növekedési üteme 2027-ben érheti utol, illetve haladhatja meg a régiós versenytársakét. Idén az Amundi szerint a növekedés üteme 1,4 százalék lehet, miközben a cseh növekedés meghaladja a 2 százalékot, a lengyel pedig a 3-at, csak a román GDP-növekedés marad el a magyartól. 

Jövőre ezzel szemben a magyar növekedés 2,7 százalékkal megközelítheti a lengyel 2,8-et, és megelőzheti a csehek 2,4 százalékosra várt növekedését. 

Ezzel párhuzamosan az infláció mindhárom országban moderált marad, bár jövőre a magyar pénzromlás várhatóan megközelíti a jegybanki célsáv felső szélét.

Az infrastrukturális átalakulás lehetőségei a humanoid robotoktól az AI-ig

A nemzetközi térre visszatérve, a mesterséges intelligencia (AI) – az Amundi szerint – nem buborék, hanem folyamatosan erősödik a szerepe, ami a nagyhatalmi versengés kulcsfontosságú terepévé is vált. A francia Mistral például egy független európai AI-platformot fejleszt, amely az amerikai és a kínai befolyástól mentesen kínálna lehetőséget a kontinens cégeinek.

Hatalmas infrastrukturális átalakulás indul mindeközben a globális térben – ezt már Wéber Tamás, az Amundi kötvényportfólió-menedzsere emelte ki.

A gazdasági szempontok mellett egyre nagyobb teret nyernek a deglobalizációval jelentkező védelmi, biztonsági vagy akár a zöldelvárásokat is figyelembe vevő megközelítések is.

  • Az elektrifikáció megatrendje az egyik legfontosabb tendencia lehet, amely a zöldítést, a biztonságot és a gazdasági autonómiát is szolgálja. Nagyot nő például emiatt a kábelek iránti igény, már most ömlik a tőke ebbe a szegmensbe. Itt persze nem egyszerű, hanem kifinomult, rendkívül jó minőségű, összetett termékekről van szó. Európában összesen három olyan cég van, amely ezek gyártására képes, miközben erre a területre nem engedik be a kínai cégeket.
  • Következő terület a tengeri szélerőművek, amelyek előnye, hogy a szárazföldiekkel szemben ezek gyakorlatilag állandóan termelnek. Ezen a területen a korábbi pangás után most bontakozik ki a növekedési fordulat, az európai államok – például a britek – javítanak a tenderkiírásokon, és új tendereket írnak ki. Az itt működő professzionális cégek is vonzó célpontok lehetnek.
  • Az energiatárolási kapacitás a következő kecsegtető megatrend, amely az alternatív energia integrációjához is szükséges. Az AI iszonyú energiaigényes, miközben az e-autózás is egyre népszerűbbé válik.
  • A szegmenshez nélkülözhetetlen lítium ára ehhez képest triplázódott az utóbbi időben, a jegyzés persze még messze van a 2022-es csúcsoktól. 
  • A tengeri olajkitermelés is újra a fókuszba került, a kereslet már meglódult, de a kínálatnak évek kellenek a reagáláshoz, ami emeli az árakat, s ebből a piacon már jelen lévő platformépítő cégek profitálnak.
  • A technológiai fejlődés mindeközben a blokklánctechnológiára és – az árfolyamukat változatlanul tartó  – stable coinokra épülve megkezdte a fizetési piac diszrupcióját. A trendet felgyorsítja az AI-agentek, azaz -ügynökök megjelenése.
  • Végül a robotaxi áttörése a közlekedést is totálisan átalakíthatja, ám az ezekhez a járgányokhoz szükséges szenzorokat nagyon kevés vállalat képes gyártani. Szenzorok amúgy a humanoid robotokhoz is kellenek. Utóbbiak működéséhez viszont nélkülözhetetlen az ízületek (aktuátorok) gyártása, a nagyon alacsonyan értékelt autóipari beszállítók előnyben.
  • A vegyiparban a katód- és bányaipari vegyszergyártó cégek is felértékelődhetnek.
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