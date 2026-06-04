India újragyarmatosítása zajlik: trükkös módszerrel szivattyúzzák ki a pénzt a külföldi cégek a világ legnépesebb országából
Megtalálták a módját az indiai piacon érdekeltségekkel rendelkező külföldi nagyvállalatok, hogy a világ legnépesebb országából hazalapátolják a profitot a dinamikusan fejlődő ázsiai gazdaság tőzsdei boomját kihasználva.
Az elmúlt években felforrósodott az indiai IPO-k (elsődleges részvénykibocsátások) piaca, a külföldi cégek egymásnak adják a kilincset a helyi tőzsdeparkettre lépéshez. A rohamot azonban nem a gyorsan növekvő piacon való terjeszkedéshez szükséges tőke bevonása hajtja, hanem az, hogy a külföldi beruházók dollármilliárdokat szivattyúzzanak ki Indiából saját központjukba – írja a Reuters.
Az indiai piackutató cég, a Prime Database adatai szerint a 2024 óta a mumbai tőzsdére lépett hat külföldi székhelyű vállalat közül csak egy gyűjtött új tőkét, a többi pedig kizárólag másodlagos kibocsátásként (offer for sale – OFS) – működött, amelynek keretében a meglévő részvényesek új tőke bevonása nélkül értékesítették meglévő részesedésüket az új befektetőknek.
Az érintett vállalatok ilyen, új részvények kibocsátásával nem járó, részleges exitet jelentő konstrukcióval több mint ötmilliárd dollárt gyűjtöttek és lapátoltak külföldre az elmúlt néhány évben.
A Hyundai és az LG példáját követheti a Coca-Cola és a Carlsberg is
Az érintett vállalatok közül
- a Hyundai Motor India mumbai tőzsdére lépése 2,9 milliárd dollárt,
- az LG Electronics India bevezetése 1,2 milliárd dollárt,
- a Tenneco Clean Air India „IPO”-ja pedig 377 millió dollárt hozott külföldi anyacégeiknek.
A trend pedig minden jel szerint folytatódik, az amerikai kiskereskedelmi óriás Walmart indiai fizetési üzletágának egymilliárd dollár értékűre becsült tőzsdei bevezetése, valamint a Modern Times Group svéd szórakoztatóipari vállalatcsoport helyi érdekeltségének parkettre lépése is OFS konstrukcióban valósulhat meg.
A Coca-Cola indiai palackozóüzemének és a Carlsberg helyi leányának börzére vitele is új részvények kibocsátása nélkül valósulhat meg a banki források szerint.
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A meglévő részvények nyilvános értékesítését az indiai vállalatok értékeltségének masszív emelkedése teszi különösen vonzóvá a külföldi cégek számára.
A külföldi vállalatok indiai tőzsdén jegyzett leányvállalatai ugyanis jellemzően olyan szorzókkal kereskednek, amelyek messze meghaladják anyavállalataikét. Ehhez hozzájön még a hazai befektetők egyre növekvő tábora, ami az elmúlt két évben magas vállalati értékeléseket eredményezett Indiában, és vonzóvá tette a helyi tőzsdei bevezetéseket.
Az 1969-ben tőzsdére lépett Nestle India P/E (árfolyam-nyereség) rátája – amely a részvények nyereséghez viszonyított értékeltségét mutatja – közel 77-szeres, szemben a svájci anyavállalat, a Nestle 22-es mutatójval. A tavaly tőzsdére lépett LG Electronics India közel 59-szeres ár-nyereség arány mellett kereskedik, miközben a dél-koreai anyavállalat, az LG Electronics csupán 44-szeres P/E rátán forog.
A Hyundai indiai leánya 2024-es tőzsdei bevezetésekor pedig 18 milliárd dolláros értékeltséget kapott, ami akkoriban 40 százaléka volt a koreai autógyártó anyavállalatáénak.
Mindezt az intelligens tőkeallokáció hajtja – az eszköztulajdonosok kihasználják a piacok közötti értékelési arbitrázst
– magyarázta a Reutersnek Abhishek Gang, az amerikai székhelyű Houlihan Lokey befektetési bank igazgatója.
India az Egyesült Államok után a második legnagyobb IPO-piac volt 2025-ben, 367 új részvénykibocsátással és az ezek során gyűjtött 21,8 milliárd dollár friss tőkével az LSEG adatai szerint.
Az elmúlt két év során az indiai tőkepiac rekordmagasságba emelkedett, majd az idén februárban kirobbant amerikai–iráni háború kiváltotta bizonytalanságok megfékezték a ralit.
Ennek ellenére a szabályozó hatóságok adatai szerint rekordösszegű, 26 milliárd dollár értékű tőzsdei bevezetés vár jóváhagyásra.