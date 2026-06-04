India újragyarmatosítása zajlik: trükkös módszerrel szivattyúzzák ki a pénzt a külföldi cégek a világ legnépesebb országából

Megtalálták a módját az indiai piacon érdekeltségekkel rendelkező külföldi nagyvállalatok, hogy a világ legnépesebb országából hazalapátolják a profitot a dinamikusan fejlődő ázsiai gazdaság tőzsdei boomját kihasználva.

A Hyundai közel hárommilliárd dollárt keresett az indiai tőzsdei bevezetéssel / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elmúlt években felforrósodott az indiai IPO-k (elsődleges részvénykibocsátások) piaca, a külföldi cégek egymásnak adják a kilincset a helyi tőzsdeparkettre lépéshez. A rohamot azonban nem a gyorsan növekvő piacon való terjeszkedéshez szükséges tőke bevonása hajtja, hanem az, hogy a külföldi beruházók dollármilliárdokat szivattyúzzanak ki Indiából saját központjukba – írja a Reuters.

Az indiai piackutató cég, a Prime Database adatai szerint a 2024 óta a mumbai tőzsdére lépett hat külföldi székhelyű vállalat közül csak egy gyűjtött új tőkét, a többi pedig kizárólag másodlagos kibocsátásként (offer for sale – OFS) – működött, amelynek keretében a meglévő részvényesek új tőke bevonása nélkül értékesítették meglévő részesedésüket az új befektetőknek.

Az érintett vállalatok ilyen, új részvények kibocsátásával nem járó, részleges exitet jelentő konstrukcióval több mint ötmilliárd dollárt gyűjtöttek és lapátoltak külföldre az elmúlt néhány évben.

A Hyundai és az LG példáját követheti a Coca-Cola és a Carlsberg is

Az érintett vállalatok közül

a Hyundai Motor India mumbai tőzsdére lépése 2,9 milliárd dollárt,

az LG Electronics India bevezetése 1,2 milliárd dollárt,

a Tenneco Clean Air India „IPO”-ja pedig 377 millió dollárt hozott külföldi anyacégeiknek.

A trend pedig minden jel szerint folytatódik, az amerikai kiskereskedelmi óriás Walmart indiai fizetési üzletágának egymilliárd dollár értékűre becsült tőzsdei bevezetése, valamint a Modern Times Group svéd szórakoztatóipari vállalatcsoport helyi érdekeltségének parkettre lépése is OFS konstrukcióban valósulhat meg.

A Coca-Cola indiai palackozóüzemének és a Carlsberg helyi leányának börzére vitele is új részvények kibocsátása nélkül valósulhat meg a banki források szerint.

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A meglévő részvények nyilvános értékesítését az indiai vállalatok értékeltségének masszív emelkedése teszi különösen vonzóvá a külföldi cégek számára.