Berobbantotta a nyarat a Zara, a divatmárkát a háborús pszichózis sem tudta legyűrni
A közel-keleti háború miatt eluralkodott fogyasztói bizalmatlanság cseppet sem látszik a divatáru-kiskereskedelem zászlóshajójának üzleti számain. A Zara márkájáról világszerte ismert spanyol Inditex minden soron javítani tudta teljesítményét idei üzleti évének februártól április végéig tartó első negyedében, s az előzetes adatok szerint a nyári szezon is hasonló javulással kecsegtet.
A tárgyidőszakban a divat minden rezdülésére villámgyorsan reagálni képes, s az ebből szerzett versenyelőnyét könyörtelenül ki is használó társaság szerdán publikált gyorsjelentésében az egy évvel korábbinál 5,7 százalékkal magasabb bevételről, 8,75 milliárd euróról számolt be, míg árfolyamhatásoktól szűrten 8,8 százalékos volt az emelkedés.
Forgalmát és profitját is növelte az Inditex
Az Inditex tiszta nyeresége 70 millió euróval, 1,375 milliárd euróra gyarapodott, ami ugyan plusznak nem túl ütős, de a befektetők nem is ezt figyelik árgus szemmel, hanem a gazdálkodás eredményességének fő mutatóját, a bruttó haszonkulcs alakulását. Ezt a megnövekedett alapanyag- és szállítási költségei ellenére is növelni tudta a spanyol cég, mégpedig 60,6 százalékról 61,2 százalékra.
Mindez üdítőleg hatott az Inditex részvényeseire, a madridi tőzsdén jegyzett árfolyam 5 százalékkal emelkedett a hírek hatására, gyakorlatilag lenullázva az idén elszenvedett veszteséget, ami a háborús pszichózisra vezethető vissza.
Az emelkedésben nem kis szerepe volt annak is, hogy a cég egyúttal az előzetes májusi forgalmi adatait is publikálta, amelyek lényegesen meghaladták a piaci várakozásokat. Az árfolyamhatásoktól megtisztított eladások 11,5 százalékkal nőttek a múlt hónapban, szemben a londoni LSEG tőzsdecsoport 8 százalékos elemzői konszenzusával.
Szakértők szerint ez azt mutatja, hogy az Inditex simán, sőt megerősödve vészelheti át az iráni háború okozta válságot, s a vevőköre „felülről” bővülhet, azaz a magasabb árkategóriájú divatcikkeket vásárlók „ereszkedhetnek le” hozzájuk.
Az elmúlt hónapokban tapasztalt makrogazdasági és geopolitikai kihívások tükrében még szebben csillog a mostani teljesítményünk
– büszkélkedett Gorka Garcia-Tapia Yturriga, az Inditex befektetői kapcsolatokkal foglalkozó igazgatója a gyorsjelentés publikálását követő elemzői tájékoztatón, hozzátéve, hogy a közel-keleti franchise-hálózatukat érzékenyen érintette a háború, de azt már nem közölte, hogy az ottani forgalom mennyivel esett vissza.
Bővül a Zara-lánc, jön Bad Bunny
A beszállítói és a disztribúciós lánc gyors átszervezésével a logisztikai problémáikat is hamar meg tudták oldani. Andres Sanchez pénzügyi igazgató a Reutersnek elismerte ugyanakkor, hogy a logisztikai költségek emelkedése csak később jelentkezik, így arra a következő negyedévekben lehet majd számítani.
Ez azonban nem zavar be annyira, hogy az Inditex bármit is változtasson a márciusban megfogalmazott éves kilátásain, mely szerint tőkebefektetéseiket 2,3 milliárd euróra, eladóterületüket pedig 5 százalékkal tervezik növelni az üzleti év során.
Bruttó haszonkulcsukban legfeljebb 50 bázispontos kilengést „engedélyeznek”, azaz valamivel a 60 százalék felett maradnak. Elsősorban a csoporton belül 27,5 százalékos súllyal szereplő Zara márkát favorizálják továbbra is, itt növelik a boltok nagyságát és számát, mely március végén az alábbi volt:
- Zara 1500
- Bershka 854
- Stradivarius 835
- Pull & Bear 791
- Massimo Dutti 511
- Oysho 383
- Zara Home 374
- Lefties 215
Azaz az Inditex 215 piacon összesen 5460 egységet üzemeltet valamilyen formában. A Zara egyébként árat is emelt, s a marketingköltségekből az eddigieknél is nagyobb szeletet hasított ki magának.
Kellett is a pénz, hogy a zeneipar új szupersztárját, a Puerto Ricó-i pop és reggae-királyt, Bad Bunnyt Zarába tudják öltöztetni, s májusban a nevével jelzett kollekcióval megjelenhessenek a szaküzleteikben. Bad Bunny egyébként már az amerikaifoci-liga (NFL) február eleji döntőjén, a Super Bowlon is egyedi Zara ruhában „tolta le” a félidei show-műsort.
Kettéválik a Primark anyacége, az ír divatlánc terjeszkedik a régiónkban is
Az AB Foods egy élelmiszeripari és egy divatkereskedelmi cégre válik szét, hogy hatékonyabbá tegye működését a megváltozott piaci környezetben. A Primark számára az önállósodás helyzeti előnyt jelenthet nagy riválisaival, az Inditexszel és a Hennes & Mauritzcal szemben.