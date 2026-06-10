Drágulás nélkül senyvednek: az energiaválság se tud inflációt csiholni Kínában, pedig kellene
Iráni háború, energiaválság? Megtorpant a kínai infláció – mégis. Éves bázison a fogyasztói árak 1,2 százalékot emelkedtek májusban, ami változatlan év per év árdinamikát jelent áprilisihoz viszonyítva, és 0,1 százalékponttal elmaradt az elemzői konszenzustól. Pedig magasabb infláció ösztönözhetné a béremeléseket és így a fogyasztást és a gazdasági növekedést is.
Nem tudják áthárítani a költségeket a fogyasztóra
Májusban a maginfláció 1,2 százalékról 1,1 százalékra mérséklődött, év per év alapon, miközben a hó per hó infláció 0,1 százalékra csökkent az előző havi 0,3 százalékról.
Ugyanakkor a termelőiár-index 3,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, összhangban az elemzői várakozással, jelentősen meghaladva az előző havi 2,8 százalékos szintet.
Aggasztó, a termelői árindex (PPI) és a fogyasztói árindex (CPI) közötti növekvő különbség, arra utal, hogy a gyártóknak továbbra is nehézségeik vannak a magasabb költségek továbbhárításával, és így csökken a profit
– hangsúlyozta a Bloombergnek Serena Zhou, a Mizuho Securities kínai vezető elemzője.
Miközben az iráni háború megemelte a termelői árakat, a gyenge belföldi kereslet megakadályozta Kínában a költségek áthárítását a fogyasztókra.
Az elemzők arra számítanak:
- a termelői árindex inflációja viszonylag magas szinten ragad,
- a fogyasztói árindex továbbra sem emelkedik lényegesen.
Az évek óta tartó gyenge kereslet és a túlkínálat miatt a kínai ipari vállalatok között egyre élesebb a verseny, ami féken tartja a fogyasztói árakat.
Vannak részterületek, ahol érzékelhető az infláció:
- a globális mesterségesintelligencia-boom az árakban is megmutatkozik, mivel az adatközpontok építéséhez használt csipek és fémek ára meredeken emelkedik.
- A drágább alkatrészek felhajtották a kommunikációs eszközök – köztük az okostelefonok – árát: 7 százalékos volt az infláció az áprilisi 4 százalékkal szemben.
Összességében
eddig mégis sikertelen a kínai refláció,
vagyis az a beavatkozás, mely a deflációt hivatott elhárítani: a lassuló kínai gazdaság menthetetlenül a belecsúszik egy veszélyes spirálba, ha nem tudják növelni a fogyasztást.
Inflációs csúcsot várnak a tengerentúlon
Ma délután teszik közzé az amerikai inflációs jelentést. Az elemzői várakozások szerint
- az áprilisi 3,8 százalékról májusban 4,2 százalékra emelkedhet az éves bázisú CPI-infláció az Egyesült Államokban.
- Utoljára 2023 áprilisában alakult magasabb szinten a fogyasztóiár-index.
A maginfláció esetében mérsékeltebb, mindössze 0,1 százalékpontos emelkedésre számítanak az elemzők – 2,8 százalékról 2,9 százalékra.
A headline mutató emelkedését elsősorban az üzemanyagok hajthatják, továbbá az élelmiszerek inflációja is tovább gyorsulhat.
Az Egyesült Államokban két módszerrel számítják az inflációt:
- az egyik a fogyasztói árindex, a CPI,
- a másik pedig a kereskedelmi minisztérium által közzétett személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexe.
A jegybank szerepét betöltő Fed a PCE-inflációt részesíti előnyben, míg a mezei befektetők jobbára a fogyasztó árindexet (CPI) figyelik.