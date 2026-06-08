Cápákkal teli medence a bankszektor, már a legrégebbi bank és a Generali is az étlapra került

Az Intesa Sanpaolo 30,6 milliárd euróért vásárolná fel a Banca Monte dei Paschi di Sienát, a vételárat az olasz nagybank javarészt saját részvényeivel, kisebb részben készpénzben fizetné meg - közölte a CIB anyabankja hétfő reggel.

Az Intesa Sanpaolo kivetette hálóját a világ legrégebbi bankjára / Fotó: Matteo Bastianelli

Az Intesa Sanpaolo ajánlata megmozgatta a milánói tőzsdét

A felvásárlással Európa egyik legértékesebb bankcsoportja jönne létre, és az Intesa megszerezné a piacvezető pozíciót Olaszországban, miközben a jelenlegi legértékesebb olasz bank, az UniCredit éppen a német Commerzbankot próbálja birodalmába befűzni.

Az Intesa közleményéből kiderül, hogy minden Monte Paschi részvényért 1,6 darab saját részvényt és 1 euró készpénzt kínál. A készpénzes komponens körülbelül 3 milliárd eurónak felelne meg.

Az ajánlat - melyet egy nappal azután tettek, hogy a Banco BPM egyenlő felek egyesülését javasolta a Monte Paschinak, amelynek eredményeként egy közel 50 milliárd euró értékű vállalat jönne létre - körülbelül 12,5 százalékos prémiumot jelent a Monte Paschi pénteki záróértékéhez mérten, nem csoda, hogy a piac rögtön lekereskedte a hírt, a Monte Paschi részvényei több mint 10 százalékkal drágultak hétfő reggel, míg az Intesáé 3,6 százalékkal gyengültek.

Erősödtek azonban 2,8 százalékkal a Generali biztosító papírjai is, hogy miért, az alább derül ki.

Az ügylet egyben a legnagyobb tranzakció lenne az olasz pénzügyi szektor történetében, feltéve a koronát a szegmens 2024 végén megindult fellendülésére.

A Banco BPM már felvásárolta az Anima Holding vagyonkezelőt,

a Monte Paschi pedig a Mediobancát,

miközben az UniCredit felvásárlási ajánlata a Banco BPM-re sikertelen volt.

Utóbbi kudarcra Andrea Orcel, a német Commerzbank felvásárlását tervező UniCredit vezérigazgatója azzal reagált, hogy - mint mondta - továbbra is „figyelmesen” keresik a hazai piacon kínálkozó akvizíciós lehetőségeket.

A Generaliért is folyik a küzdelem

Az 1472-ben alapított Monte Paschi bekebelezése ugyanakkor jóval jelentősebb következményekkel járna az előbb említett tranzakciókhoz képest az olasz pénzügyi szektorra nézve, beleértve a biztosítási üzletágat is.

A világ legrégebbi, még működő bankjának tartott sienai bank ugyanis tavaly a Mediobanca megszerzésével egyben a Generali biztosító legnagyobb részvényesévé is vált.

Az Intesa amúgy nem rejtette véka alá, hogy amennyiben létrejönne az üzlet, a Monte Paschi brandjét fiókjai nagyjából felével egyetemben 3-3,5 milliárd euró fejében az Unipol biztosítónak értékesítené. A biztosító pedig a Monte Paschi eszközeit a BPER Bancával egyesítené, amelyben már most is az Unipol a legnagyobb befektető.