Cápákkal teli medence a bankszektor, már a legrégebbi bank és a Generali is az étlapra került
Az Intesa Sanpaolo 30,6 milliárd euróért vásárolná fel a Banca Monte dei Paschi di Sienát, a vételárat az olasz nagybank javarészt saját részvényeivel, kisebb részben készpénzben fizetné meg - közölte a CIB anyabankja hétfő reggel.
Az Intesa Sanpaolo ajánlata megmozgatta a milánói tőzsdét
A felvásárlással Európa egyik legértékesebb bankcsoportja jönne létre, és az Intesa megszerezné a piacvezető pozíciót Olaszországban, miközben a jelenlegi legértékesebb olasz bank, az UniCredit éppen a német Commerzbankot próbálja birodalmába befűzni.
Az Intesa közleményéből kiderül, hogy minden Monte Paschi részvényért 1,6 darab saját részvényt és 1 euró készpénzt kínál. A készpénzes komponens körülbelül 3 milliárd eurónak felelne meg.
Az ajánlat - melyet egy nappal azután tettek, hogy a Banco BPM egyenlő felek egyesülését javasolta a Monte Paschinak, amelynek eredményeként egy közel 50 milliárd euró értékű vállalat jönne létre - körülbelül 12,5 százalékos prémiumot jelent a Monte Paschi pénteki záróértékéhez mérten, nem csoda, hogy a piac rögtön lekereskedte a hírt, a Monte Paschi részvényei több mint 10 százalékkal drágultak hétfő reggel, míg az Intesáé 3,6 százalékkal gyengültek.
Erősödtek azonban 2,8 százalékkal a Generali biztosító papírjai is, hogy miért, az alább derül ki.
Az ügylet egyben a legnagyobb tranzakció lenne az olasz pénzügyi szektor történetében, feltéve a koronát a szegmens 2024 végén megindult fellendülésére.
- A Banco BPM már felvásárolta az Anima Holding vagyonkezelőt,
- a Monte Paschi pedig a Mediobancát,
- miközben az UniCredit felvásárlási ajánlata a Banco BPM-re sikertelen volt.
Utóbbi kudarcra Andrea Orcel, a német Commerzbank felvásárlását tervező UniCredit vezérigazgatója azzal reagált, hogy - mint mondta - továbbra is „figyelmesen” keresik a hazai piacon kínálkozó akvizíciós lehetőségeket.
A Generaliért is folyik a küzdelem
Az 1472-ben alapított Monte Paschi bekebelezése ugyanakkor jóval jelentősebb következményekkel járna az előbb említett tranzakciókhoz képest az olasz pénzügyi szektorra nézve, beleértve a biztosítási üzletágat is.
A világ legrégebbi, még működő bankjának tartott sienai bank ugyanis tavaly a Mediobanca megszerzésével egyben a Generali biztosító legnagyobb részvényesévé is vált.
Az Intesa amúgy nem rejtette véka alá, hogy amennyiben létrejönne az üzlet, a Monte Paschi brandjét fiókjai nagyjából felével egyetemben 3-3,5 milliárd euró fejében az Unipol biztosítónak értékesítené. A biztosító pedig a Monte Paschi eszközeit a BPER Bancával egyesítené, amelyben már most is az Unipol a legnagyobb befektető.
Eközben az Intesa megtartaná a Monte Paschi által tavaly megvásárolt Mediobancát, valamint a Generali-részesedést, amely utóbbi már régóta felkeltette a potenciális befektetők érdeklődését, mivel domináns pozícióval rendelkezik az olasz biztosítási és vagyonkezelési szektorban.
Nem véletlen, hogy a CIB anyabankja a Monte Paschi-üzlettől függetlenül is egy további 3 százalékos részvénypakettet vett a Generaliban.
Megszólalt az olasz jegybank elnöke is
Visszatérve a Monte Paschi-tranzakcióhoz, az Intesa az integrációs költséget körülbelül 2,1 milliárd euróra becsülte adózás előtt. Az adózás előtti költségszinergiák viszont évi nagyjából 1,5 milliárd euróra, a bevételszinergiák pedig évi mintegy 1,4 milliárd euróra rúgnának.
A Monte Paschi szintén megtartani kívánt befektetési banki egysége pedig megerősítené az Intesa jelenlétét az olasz piacon, ahol már egyébként most is több mint 2600 fiókkal és 14 millió ügyféllel rendelkezik a saját weboldala szerint.
A felvásárlási ajánlat hatalmas fordulatot jelent az Intesa stratégiájában, hiszen a pénzintézeti csoportot vezető Carlo Messina korábban úgy vélekedett hogy nem vesz részt belföldi bankfelvásárlásokban, mert versenyjogi problémáktól tart. Ezek szerint most változott a helyzet.
Mindenesetre a múlt hónapban Fabio Panetta, az Olasz Nemzeti Bank elnöke is megszólalt az olasz bankszektor konszolidációjával kapcsolatban. A jegybankár hangsúlyozta, hogy az ország robusztus pénzügyi szektora terjeszkedhet belföldön és a nyugat-európai régióban is, ám ez nem mehet a verseny rovására, és felhívta a figyelmet a túlzott koncentráció kockázatára is.
Az azonban egyértelműen kitetszik a történetből, hogy forrong az olasz pénzvilág, s előbb-utóbb ez a forrongás újra átcsaphat az országhatárokon. Kérdés, a Commerzbank után mi lehet a következő célpont, illetve valóban az olasz nagybankok konszolidálhatják-e az európai piacot.