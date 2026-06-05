Fogd meg a söröm, szólt oda a cseh korona a forintnak – valami készül Prágában
Akár már június közepén kamatemelésről dönthetnek a cseh jegybankárok. A piaci várakozás a forinttal szemben nagyon, az euróval szemben csak kissé erősítette meg a cseh koronát.
Rég ugrott ekkorát a forinttal szemben a cseh korona
A cseh korona öt hónapja nem látott szintre erősödött az euróval szemben, és a forinttal szemben is rég produkált ilyen szép megfutást. A forinttal szemben még csak másfél hetes csúcsokat tesztel, de folytatása következhet, ha a két ország kamatai az ellenkező irányba tartanak.
A befektetők már a cseh kamatemelést kezdték el árazni.
A cseh jegybankárok június 18-án tartanak kamatdöntő ülést, s határidős piaci árazás alapján negyedszázalékos kamatemelés a várakozás.
A legfrissebb cseh makroadatok a vártnál lassabb általános inflációt mutattak, miközben a bérnövekedés erőteljesebb gyorsulása rávilágított a tartós belföldi árkockázatokra.
A legfrissebb inflációs adatok enyhíthették a jegybankra nehezedő nyomást
– mondta Jaromir Gec, a Komercni Banka elemzője. A monetáris politika szigorítása szerinte nem zárható ki az év hátralévő részében, tekintettel
- a drágább üzemanyagok másodlagos árhatásának növekvő kockázatára,
- a gyorsuló bérnövekedésre
- és a fiskális politika további lazítására.
A cseh irányadó ráta 3,50 százalék, messze elmarad a 6,25 százalékos magyar jegybanki alapkamattól, vagyis a kamatkülönbözetre játszó carry spekulánsok szemében a forint vonzó kamatelőnnyel rendelkezik. Mégis március eleje óta a 16 fölötti szintekről 15 alá süllyedt a korona-forint kurzus.
A jelenlegi 14,7 körüli jegyzés öt éve nem látott szintet jelent.
A korona azért erősödik:
- mert a cseh korona piacán három kamatemelést is elképzelhetőnek tartanak ebben az évben az elemzők,
- míg a forintpiacon a kamatvágás van napirenden.
Ennek fényében
a régióban átrendeződhetnek a portfóliók.
Az euróval szemben nagyobbat dobbantott a forint
A két régiós deviza egymás közti szkanderezése eddig nem vetült ki az euróval szembeni jegyzésekre, ott mindkét fizetőeszköz jól tartja magát. Tágabb horizonton az látszik:
- amíg a cseh korona két-három éves szinteket tört le tavasszal,
- addig a magyar forint ötévest támaszokat reccsentett.
Kamatemelésre várnak a carry spekulánsok
Az úgynevezett carry trade ügylet esetében a bankbetét és a bankhitel párosa a kiindulópont. Ahogy a betétes kamatra tarthat igényt – a kölcsönvevő pedig tartozik is vele –, úgy a devizapiacon is kamatot fizetünk és kamatot kapunk, ha pozíciót nyitunk egy devizapárra.
Aki magyar forintot vesz cseh korona ellenében, az a forint- és a koronakamat különbözetét nyereségként könyveli el,
ami enyhítheti az árfolyammozgás veszteségét, vagy megfejelheti a profitját.
A carry spekulánsok most arra számítanak, hogy a prágai jegybankárok csökkentik a cseh korona kamathátrányát a forinttal szemben.
Veszik a koronát, arra várva, hogy akár több kamatemelés is következhet egymás után.