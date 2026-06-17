A Magyar Bankszövetség újabb javaslatokat készít a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita keretében – mondta Becsei András, a bankszövetség alelnöke, az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató-helyettese egy háttérbeszélgetésen.

Megszólaltak a magyarországi bankok: már látszik, kik fognak védelmet kapni a kamatstop kivezetése után – 300 milliárd forintos veszteség fenyeget / Fotó: PanuShot / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Becsei András a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataira hivatkozva elmondta, hogy mintegy 220 ezer jelzáloghitel-szerződés tartozik a kamatstop hatálya alá. Közülük mintegy 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek az MNB szerint.

A jegybank meghatározása alapján ebbe a körbe azok az adósok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5 ezer forintos havi törlesztőrészlet-emelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatójuk (JTM) meghaladja a 40 százalékot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek.

Becsei András elmondta, hogy

a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik az a jogszabály, amely szeptember 30-ig tartja fent a jelenlegi feltételek mellett a kamatstopot.

A bankoknak a nemzetközi pénzügyi szabályok (IFRS) szerint a várható pénzáramlások megváltozását azonnal figyelembe kell venniük. Ez a Magyar Nemzeti Bank számításai szerint mintegy 125 milliárd forintos egyszeri veszteséget eredményezhet szektorszinten, ugyanakkor lehet, hogy a pénzintézeteknek ennél szigorúbb értelmezést kell figyelembe venniük: ha úgy tekintik, hogy a kamatfelár-kiesés tartósan fennmarad, akkor akár 300 milliárd forintos számviteli veszteséget is el kellene számolniuk, amit a szabályozás megváltozásával vagy a hitelek kifutásával visszaírhatnak – ismertette.

A vezérigazgató-helyettes felidézte, hogy a kamatstop 2021 végi bevezetése váratlanul érte a bankszektort, miközben a hitelintézetek már évek óta a változó kamatozású hitelek fix kamatozásúra történő kiváltását ösztönző kampányokat folytattak.

Több bankkal együtt az OTP az Alkotmánybírósághoz fordult, legutóbb májusban, fél évvel az újabb hosszabbítás után: indítványukat a legfőbb bírói szerv befogadta.

Megjegyezte, hogy a kamatstopnak 2022 őszén, amikor az alapkamat 18 százalékra ugrott, volt létjogosultsága. Becsei András szerint saját számításaik alapján mintegy 10 ezer olyan ügyfél lehet a bankszektorban, akit nem lenne célszerű kitenni a piaci folyamatoknak. A bankok a társadalmi vita keretében javaslatokat dolgoznak ki ezen 10-19 ezer fős sérülékeny csoport védelmére.