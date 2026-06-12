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kötvény
OTP
tőzsde

Hétfőn indul a lakossági bank kötvényjegyzése

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fix 5,25 százalékos kamatot fizetnek egy év múlva. A kibocsátás az OTP 800 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramja keretében történik.
VG
2026.06.12, 12:57
Frissítve: 2026.06.12, 13:06

Közzétette az OTP Bank a 2025/2026. évi 800 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramja keretében kibocsátásra kerülő OTP_HUF_2027/7_001 kötvény végleges feltételeit. A jegyzés hétfőn indul.

kötvény
Fontos finanszírozási pillér a kötvény / Fotó: Werner Lerooy / Shutterstock

Hétfőn indul a kötvényjegyzés

Többek közt OTP-fiókokban, illetve elektronikusan is jegyezhető június 15-én 8 órától július 7-én déli 12 óráig az OTP_HUF_2027/7_001 kötvény. 
A kötvény névértéke 10 ezer forint. 

A futamidő: 2026. július 7.–2027. július 7.

Minden kötvény után 2027. július 7-én 525 forint kamatot fizetnek, vagyis

 a kamat fix 5,25 százalék.

A végleges feltételeket ma tette közzé az OTP.

 OTP részvény
OTP részvény12:56:20
Árfolyam: 42 250 HUF +1 370 / +3,24 %
Forgalom: 7 376 478 950 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hongkongi tőzsdeparketten is pörögnek

Május végén azzal hívta fel magára a kötvénypiac iránt érdeklődők figyelmét az OTP, hogy a hétmilliárd euró össznévértékű középtávú eurókötvény-programja (EMTN) 2026. május 28-án bevezetésre került a Hongkongi Értéktőzsdére.

Az EMTN egy olyan, rugalmas kötvénykibocsátási keretprogram, amellyel a vállalatok és pénzintézetek különböző devizákban és futamidőkkel bocsáthatnak ki értékpapírokat.

A hagyományos kötvénykibocsátással szemben a cégek ezáltal gyorsan, akár napok alatt reagálhatnak a piaci igényekre új dokumentáció elkészítése nélkül, a keretösszegen belül több részletben, folyamatosan vonhatnak be tőkét, és a külföldi intézményi befektetőket is könnyen elérik vele, mivel nem korlátozódik egyetlen piacra.

A hazai vállalatok közül, az OTP mellett 

  • az MBH Bank, 
  • a Mol 
  • és a Wizz Air is 

alkalmazzák ezt a kötvénykibocsátási konstrukciót működésük finanszírozási költségeinek diverzifikálására.

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