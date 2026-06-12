Hétfőn indul a lakossági bank kötvényjegyzése

A hongkongi tőzsdeparketten is pörögnek

Május végén azzal hívta fel magára a kötvénypiac iránt érdeklődők figyelmét az OTP, hogy a hétmilliárd euró össznévértékű középtávú eurókötvény-programja (EMTN) 2026. május 28-án bevezetésre került a Hongkongi Értéktőzsdére.

Az EMTN egy olyan, rugalmas kötvénykibocsátási keretprogram, amellyel a vállalatok és pénzintézetek különböző devizákban és futamidőkkel bocsáthatnak ki értékpapírokat.

A hagyományos kötvénykibocsátással szemben a cégek ezáltal gyorsan, akár napok alatt reagálhatnak a piaci igényekre új dokumentáció elkészítése nélkül, a keretösszegen belül több részletben, folyamatosan vonhatnak be tőkét, és a külföldi intézményi befektetőket is könnyen elérik vele, mivel nem korlátozódik egyetlen piacra.

A hazai vállalatok közül, az OTP mellett

az MBH Bank,

a Mol

és a Wizz Air is

alkalmazzák ezt a kötvénykibocsátási konstrukciót működésük finanszírozási költségeinek diverzifikálására.