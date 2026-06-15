Több tízmilliárd forint mozdulhat meg: befektetőket keres a tőzsde zöldcége – méretes kötvénykibocsátás jöhet

Az Alteo 25–40 milliárd forint közötti összértékű kötvénykibocsátását mérlegel a hazai piacon, magyar jog alatt, a tervek szerint egy kötvényprogram keretében – jelentette be hétfőn a tőzsde honlapján a közműtársaság.

Jelentős értékű kötvénykibocsátást tervez az Alteo / Fotó: Kallus György

A kötvénykibocsátás célja döntően a meglévő hitelállomány refinanszírozása és a saját tőke/hitel arány stabilizálása. Annak érdekében, hogy támogassa a megújuló energiát hasznosító közműszolgáltatót a kötvénykibocsátás megvalósítására vonatkozó döntésének meghozatalában és felmérhesse, hogy az aktuális befektetői igények, elvárások mennyiben szolgálják a társaság számára megfelelő módon a finanszírozási céljait, az Alteo a kötvényeket illetően egy előzetes piaci szondázást kíván indítani.

Az újgenerációs energiaszolgáltató 3–7 év közötti futamidejű kötvénysorozatok kibocsátását mérlegeli a kötvényprogram keretében, intézményi befektetői kört megcélozva. A tervezett kötvénykibocsátás devizaneme forint és euró lehet. A kibocsátásokat követően a társaság kezdeményezni fogja a kötvények regisztrációját a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által működtetett multilaterális kereskedési rendszerben (XBond). Amennyiben a szükséges feltételeknek megfelel, zöldkötvény-kibocsátás is elképzelhető.

A program keretében történő kibocsátások az előzetes elképzelések alapján idén ősztől kezdődően történnének. A kötvénykibocsátásokról és annak részletes paramétereiről a vállalat számos szempontot, így az előzetes piaci szondázás eredményeit is figyelembe véve a későbbiekben kíván dönteni, amiről külön is tájékoztatja majd a befektetőket. Az Alteót szervező-forgalmazóként az Erste Bank Hungary Zrt. támogatja a tervezett kötvényprogram során.