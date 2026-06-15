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Több tízmilliárd forint mozdulhat meg: befektetőket keres a tőzsde zöldcége – méretes kötvénykibocsátás jöhet

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Az újgenerációs energiaszolgáltató 3–7 év közötti futamidejű kötvénysorozatok kibocsátását mérlegeli. Az Alteo 25-40 milliárd forintot gyűjtene a kötvénykibocsátáson keresztül.
K. T.
2026.06.15, 17:48
Frissítve: 2026.06.15, 19:00

Az Alteo 25–40 milliárd forint közötti összértékű kötvénykibocsátását mérlegel a hazai piacon, magyar jog alatt, a tervek szerint egy kötvényprogram keretében – jelentette be hétfőn a tőzsde honlapján a közműtársaság.

Alteo, kötvénykibocsátás
Jelentős értékű kötvénykibocsátást tervez az Alteo / Fotó: Kallus György

A kötvénykibocsátás célja döntően a meglévő hitelállomány refinanszírozása és a saját tőke/hitel arány stabilizálása. Annak érdekében, hogy támogassa a megújuló energiát hasznosító közműszolgáltatót a kötvénykibocsátás megvalósítására vonatkozó döntésének meghozatalában és felmérhesse, hogy az aktuális befektetői igények, elvárások mennyiben szolgálják a társaság számára megfelelő módon a finanszírozási céljait, az Alteo a kötvényeket illetően egy előzetes piaci szondázást kíván indítani. 

Az újgenerációs energiaszolgáltató 3–7 év közötti futamidejű kötvénysorozatok kibocsátását mérlegeli a kötvényprogram keretében, intézményi befektetői kört megcélozva. A tervezett kötvénykibocsátás devizaneme forint és euró lehet. A kibocsátásokat követően a társaság kezdeményezni fogja a kötvények regisztrációját a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által működtetett multilaterális kereskedési rendszerben (XBond). Amennyiben a szükséges feltételeknek megfelel, zöldkötvény-kibocsátás is elképzelhető. 

A program keretében történő kibocsátások az előzetes elképzelések alapján idén ősztől kezdődően történnének. A kötvénykibocsátásokról és annak részletes paramétereiről a vállalat számos szempontot, így az előzetes piaci szondázás eredményeit is figyelembe véve a későbbiekben kíván dönteni, amiről külön is tájékoztatja majd a befektetőket. Az Alteót szervező-forgalmazóként az Erste Bank Hungary Zrt. támogatja a tervezett kötvényprogram során.

 ALTEO részvény
ALTEO részvény17:20:00
Árfolyam: 3 440 HUF 0 / -2,27 %
Forgalom: 8 728 330 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A társaság részvényei 0,3 százalékot ereszkedtek hétfő délután három óráig. Az év eleje óta bő ötödével zsugorodott a vállalat tőzsdei kapitalizációja.

Rontott az Alteo kötvényeinek besorolásán a Scope

A Scope Ratings június elején rontott a társaság kibocsátói és kötvényeinek besorolásán, a korábbi BBB mínusz minősítését mindkét esetben egy fokozattal rontva BB plusz besorolásra változtatta negatív kilátással.

Az értékelés ugyan romlást jelez, az Alteo és a kötvényei azonban még így is az NKP-ban értékelt vállalatok legjobb 12 százalékába tartoznak, a 78 kibocsátó között mindössze nyolc szervezet rendelkezik ennél magasabb minősítéssel.

A hitelminősítő értékelése szerint a társaság ambiciózus növekedési stratégiája miatt az eladósodottsági mutatók csak korlátozottan javulhatnak, ez indokolja a negatív kilátást.

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