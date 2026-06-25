A labdarúgó-világbajnokság piaci rangadója: összecsap az Adidas és a Nike – melyik sportszergyártó óriás lesz az igazi nyertes?

Ismét futball lázban ég a világ, és miközben a világ legjobb csapatai a sportág legrangosabb trófeájáért küzdenek a tengerentúlon zajló 2026-os FIFA labdarúgó-világbajnokságon, az Adidas és a Nike a pályán kívül a szurkolók pénztárcájáért és a befektetők kegyeiért folytat kiélezett küzdelmet.

A sportszergyártóknak is óriási üzlet a labdarúgó-világbajnokság / Fotó: CFOTO via AFP

A foci-vb hivatalos szponzoraként és a torna hivatalos labdájának gyártójaként az Adidas páratlan rivaldafényben fürödhet, de a Nike komoly riválisnak számít, amely a végső győzelemre is esélyes válogatottak, sztársportolók és globális marketinghálózatának előnyeire is támaszkodhat. A VB félidejéhez közeledve megnéztük, melyik sportszergyártó óriás nyeri a pályán kívüli versenyt

Tőzsdei teljesítményben vezet az Adidas

A részvénypiacon idén egyik sportszergyártó világmárka sem szerzett túl sok örömet a befektetőknek: az Adidas árfolyama mindössze 1,8 százalékot emelkedett, a Nike kurzusa pedig 33,5 százalékkal zuhant.

Igaz, az Adidas ezzel nem lóg ki az év első felében lényegében stagnálást mutató német DAX részvényindexből, amerikai riválisa azonban jócskán alulteljesít a tengerentúli tőzsde teljesítményét mérő S&P 500-on belül, amely 7,6 százalékos emelkedést tud felmutatni.

A labdarúgó-vb első két hete sem hozott érdemi fordulatot a tőzsdei teljesítményükben, a Nike papírjai újabb 3,6 százalékkal csorogtak el, a német gyártó árfolyama pedig lényegében oldalazott a június 11-i nyitómeccs kezdő sípszavának elhangzása óta.

Nagyobb hozamlehetőséggel egyenlít a Nike

A brókerházak mindkét sportipari vállalat részvényeiben nagy lehetőséget látnak, az idei nagy esés miatt e tekintetben a Nike tűnik vonzóbbnak: a beavertoni székhelyű vállalat papírjai 40,7 százalékos rali előtt állhatnak az LSEG adatbázisában szereplő célárak átlaga alapján.

Az Adidas részvényeiben pedig 20,7 százalékos hozamlehetőség a következő egy év során a konszenzusos árfolyamvárakozás szerint.

A foci-vb-n részt vevő 48 nemzeti válogatott közül 14-et az Adidas, 12-t pedig a Nike szponzorál, a német cég

a címvédő Argentína mellett

a végső győzelemre is esélyesnek tartott spanyol

és brazil válogatott, valamint

a társházigazda, Mexikó sportfelszereléseit szállítja a többi között.

Az amerikai vállalat pipás logója az egyik legnagyobb favorit Franciaország, valamint a két észak-amerikai házigazda, az Egyesült Államok és Kanada játékosainak mezein is feltűnik.