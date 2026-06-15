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Itt a béke: újra szárnyalnak a légitársaságok – a Wizz Air és a Ryanair részvényei is a magasban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A légi közlekedési szektor részvényei jelentős erőre kaptak az iráni háború lezárásáról szóló, hétvégén megszületett keretmegállapodásra. Az európai légitársaságok között akad még vonzó vételi lehetőség.
K. T.
2026.06.15, 15:24
Frissítve: 2026.06.15, 17:15

Kitörő örömmel fogadták hétfőn a piacok az amerikai–iráni háború lezárását előrevetítő hétvégi tárgyalások eredményét, az általános tőzsdei hurráhangulat közepette nagyot raliznak az európai légitársaságok részvényei is.

légitársaságok, Wizz Air, Ryanair
Szárnyalnak hétfőn az európai légitársaságok részvényei, ralizik a Wizz Air és a Ryanair is / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

A kontinensen 

  • piacvezető ír fapados, a Ryanair papírjai 4,7 százalékot emelkedtek hétfő kora délutánig, 
  • a közvetlen rivális Wizz Air 5,7 százalékot ralizott, 
  • a Lufthansa 5,2 százalékkal erősödött, 
  • az Air France 3,7 százalékkal drágult, 
  • a FinnAir 6,5 százalékkal került feljebb.

A sorból némileg kilóg a fapados EasyJet, amely mindössze 0,5 százalékos plusznál jár cikkünk írásakor.

A légi közlekedési szektor az egyik nagy nyertese lehet a közel-keleti konfliktus elülésének, a helyzet rendeződése több szempontból is kedvez számukra. A Hormuzi-szoros újranyitásával a globális energiaválság is enyhülhet, amit az olaj árának meredek esése is jelez. Az energiahordozók árának csökkenése a légitársaságok egyik legnagyobb kiadási tételét, az üzemanyagköltségeket is mérsékelheti, javítva a társaságok hatékonyságát és eredménytermelő képességét.

A háború befejezése az utazási kedvet és lehetőségeket is fellendítheti, tekintve, hogy a harci cselekmények február végi kirobbanása óta a térségbe irányuló járataikat fel kellett függeszteniük, illetve át kellett irányítaniuk a légitársaságoknak.

A légitársaságok mellett a turisztikai vállalatok részvényeit is zsákolják a befektetők, hasonló okokból.

A páneurópai STOXX 600 részvényindex turisztikai és közlekedési alindexe 3,3 százalékkal pattant fel délelőtt, amiből kora délutánig 2,7 százalékot sikerült is megőrizni. A szektorindex ezzel négyhavi csúcsra erősödött, és a legjobban tejesítő szegmens a STOXX 600 alindexei között.

Az európai légitársaságok befektetőire rá is fér a rali, a szektort érintő kihívások miatt idén nem igazán tudtak érdemi hozamokat felmutatni.

Egy hot dogra sem futja a légitársaságok idei nyereségéből

Június elején a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) is megkongatta a vészharangot, felére visszavágva a szektor idei profitkilátásait, elsősorban az elszálló üzemanyagárak miatt. A szövetség azzal számol ugyanis, hogy az átlagos kerozinár 70 százalékkal ugrik meg a tavalyi szintről.

Az IATA szerint a globális légi közlekedési ágazat 2026-ban 23 milliárd dolláros összesített nettó nyereséget termel, ami messze elmarad a tavalyi 45 milliárd dollártól, és a korábban az idei évre becsült 41 milliárd dollártól is.

A nettó nyereségráta a 2025-ös 4,2 százalékról várhatóan 2 százalékra csökken, míg az utasonkénti nettó nyereség 9,1 dollárról 4,5 dollárra zuhan.

Az amerikai labdarúgó-világbajnokság színhelyein ebből már egy hot dogot sem lehet venni

– szemléltette Willie Walsh, az IATA főigazgatója.

A háború lezárásával a kilátások is javulhatnak, a légi közlekedési szektor egyes részvényeiben jelenleg is nagy potenciált látnak az elemzők.

A Ryanair részvényei például közel 16 százalékkal lehetnek alulértékeltek az LSEG adatbázisában szereplő célárak átlaga alapján.

A Lufthansa papírjaiban 8 százalékos hozamlehetőséget látnak a szakértők, a Wizz Air viszont mostanra nagyjából fair értékén foroghat, az átlagos konszenzusos várakozás 4 százalékkal magasabb a jelenlegi szintnél.

 

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