Itt a béke: újra szárnyalnak a légitársaságok – a Wizz Air és a Ryanair részvényei is a magasban

Kitörő örömmel fogadták hétfőn a piacok az amerikai–iráni háború lezárását előrevetítő hétvégi tárgyalások eredményét, az általános tőzsdei hurráhangulat közepette nagyot raliznak az európai légitársaságok részvényei is.

Szárnyalnak hétfőn az európai légitársaságok részvényei, ralizik a Wizz Air és a Ryanair is / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

A kontinensen

piacvezető ír fapados, a Ryanair papírjai 4,7 százalékot emelkedtek hétfő kora délutánig,

a közvetlen rivális Wizz Air 5,7 százalékot ralizott,

a Lufthansa 5,2 százalékkal erősödött,

az Air France 3,7 százalékkal drágult,

a FinnAir 6,5 százalékkal került feljebb.

A sorból némileg kilóg a fapados EasyJet, amely mindössze 0,5 százalékos plusznál jár cikkünk írásakor.

A légi közlekedési szektor az egyik nagy nyertese lehet a közel-keleti konfliktus elülésének, a helyzet rendeződése több szempontból is kedvez számukra. A Hormuzi-szoros újranyitásával a globális energiaválság is enyhülhet, amit az olaj árának meredek esése is jelez. Az energiahordozók árának csökkenése a légitársaságok egyik legnagyobb kiadási tételét, az üzemanyagköltségeket is mérsékelheti, javítva a társaságok hatékonyságát és eredménytermelő képességét.

A háború befejezése az utazási kedvet és lehetőségeket is fellendítheti, tekintve, hogy a harci cselekmények február végi kirobbanása óta a térségbe irányuló járataikat fel kellett függeszteniük, illetve át kellett irányítaniuk a légitársaságoknak.

A légitársaságok mellett a turisztikai vállalatok részvényeit is zsákolják a befektetők, hasonló okokból.

A páneurópai STOXX 600 részvényindex turisztikai és közlekedési alindexe 3,3 százalékkal pattant fel délelőtt, amiből kora délutánig 2,7 százalékot sikerült is megőrizni. A szektorindex ezzel négyhavi csúcsra erősödött, és a legjobban tejesítő szegmens a STOXX 600 alindexei között.

Az európai légitársaságok befektetőire rá is fér a rali, a szektort érintő kihívások miatt idén nem igazán tudtak érdemi hozamokat felmutatni.

Egy hot dogra sem futja a légitársaságok idei nyereségéből

Június elején a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) is megkongatta a vészharangot, felére visszavágva a szektor idei profitkilátásait, elsősorban az elszálló üzemanyagárak miatt. A szövetség azzal számol ugyanis, hogy az átlagos kerozinár 70 százalékkal ugrik meg a tavalyi szintről.