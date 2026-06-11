Tovább erősödik az LNG iránti kereslet, nagyot kaszálhat a világ egyik legnagyobb exportőre

A turbulens piaci időszak közepette az alacsony bétájú, defenzívebb papírok irányába való rotáció nagyobb szerepet kaphat, így a stabil cash flow-termeléssel rendelkező vállalatok kerülhetnek a befektetők fókuszába.

Tovább erősödhet az LNG iránti kereslet, nagyot kaszálhat a világ egyik legnagyobb exportőre / Fotó: NurPhoto via AFP

Európában is felfutott az LNG iránti kereslet

Ha az idei tőzsdei teljesítményeket vizsgáljuk meg közelebbről, akkor tisztán kirajzolódik az energiaszektor felülteljesítése a jelenlegi környezetben. Ugyanakkor a szektoron belül is jókora különbségek mutatkoznak az iparági sajátosságokból fakadóan, így egyes vállalatok kevésbé kitettek a nyersanyagárak heves ingadozásának.

A világ egyik legnagyobb LNG-exportőrének számító Cheniere Energy pont ebbe a kategóriába illeszthető bele. A társaság növekedését nem az olajárak változása határozza meg közvetlenül, sokkal inkább az egyre bővülő globális LNG-kereslet. Kiemelendő, hogy a vállalat számára a hosszú távú, akár 15-20 éves szerződések magas aránya biztosít jól látható és kiszámítható növekedési pályát, miközben a fokozatos kapacitásbővítések, fejlesztések az ügyfélbázis bővülését támogatják.

Az európai energiaellátási piac is strukturális változásokon ment keresztül az elmúlt évek során, így az energiaforrások diverzifikációja is nagyobb hangsúlyt kapott. Ennek hatására az LNG (cseppfolyósított földgáz) iránti kereslet dinamikus felfutott, miközben a közel-keleti események okozta kínálati sokk az LNG-piac szűküléséhez vezetett.

A kieső kínálat pótlására a vevők alternatív források irányába fordultak, ebben a helyzetben pedig a Cheniere rugalmasabb szállítmányozási képessége, a megbízható amerikai háttere, valamint a diverzifikáció iránti növekvő igény is erősítheti a cég piaci pozícióját. Ráadásul a javuló alkupozíciónak köszönhetően még több hosszú távú szerződés megkötésére nyílhat kilátás.

A fundamentumok tehát összességében erős képet mutatnak, ezt jól jelzi a vártnál erősebb eredményeket hozó első negyedéves gyorsjelentés is. A menedzsment az idei évi EBITDA-előrejelzését megemelte, 7,25-7,75 milliárd dollár EBITDA elérését tűzték ki célul.