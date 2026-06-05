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sportruházat
Lululemon
Nike
profitfigyelmeztetés

Citromba harapott a Lululemon: már a jógabiznisz sem a régi, de a Nike-tól már úton van a segítség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nincs jó passzban a sportruházati termékeiről ismert, Magyarországon március óta jelenlévő világcég. A Lululemon profitja meredeken csökken, kínálata lassan frissül és a konkurensek is szorongatják. A cég a Nike-nál nevet szerzett Heidi O’Neill topmenedzser vezérigazgatói kinevezésétől várja a csodát.
Kriván Bence
2026.06.05, 10:34
Frissítve: 2026.06.05, 11:08

Nincs béke a Lululemon Athletica háza táján: a kanadai sportruházati társaság nem először és valószínűleg nem utoljára csökkentette a folyó üzleti évre szóló profitkilátásait, olyan gyengén megy a bolt. A részvényarányos éves nyereséget (EPS) most 10,95 és 11,15 dollár közé becsülik, szemben az előző, 12,10-12,30 dollárról szóló prognózisukkal. 

Lululemon Store
Kínára nem lehet panasz: ott a Lululemon negyedéves forgalma 23 százalékkal nőtt / Fotó: CFOTO via AFP

Az éves forgalmi elvárásaiknál is vágtak egy merészet, már nem a 2-4 százalékos bevételnövekedés, hanem stagnálás vagy 1 százalékos csökkenés szerepel a tervekben. A részvényárfolyam 11 százalékot meghaladó árfolyameséssel reagált a fejleményekre a csütörtöki amerikai tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben. A kurzus így már 40 százalékos mínuszban van az idén. 

Egyre rosszabb előrejelzésekkel sokkol a Lululemon

Nem segített a helyzeten az sem, hogy a Lululemon a folyó negyedévre vonatkozóan a várható bruttó haszonkulcs-előrejelzését a jelenlegi 54,2 százalékról 50 százalék közelébe redukálta a vámterhek növekedésére és a folyamatban lévő beruházásainak költségigényére hivatkozva, egyszersmind 1,76-1,81 dolláros EPS-becslést tett közzé az időszakra. A londoni LSEG tőzsdecsoport elemzői konszenzusa ezzel szemben 2,68 dolláros EPS-ről szólt, ami azért lényeges különbség.

A Magyarországon első üzletét március végén megnyitó kanadai vállalat a február-áprilisi első üzleti negyedévében 4,2 százalékkal, 2,47 milliárd dollárra növelte forgalmát, köszönhetően a 23 százalékkal megugrott kínai keresletnek. Ugyanakkor a kulcsfontosságú észak-amerikai piacon továbbra is szenvednek, ott 4 százalékos újabb visszaesést könyvelhettek el, holott egy éve még 2 százalékos pluszt regisztráltak. Az adózott nyereségük 38 százalékkal, 195 millió dollárra zuhant.

Az amerikai forgalom visszaesésében a közel-keleti háború által kiváltott inflációs félelmek játsszák a főszerepet, az emberek ilyenkor épp az olyan, magas minőséget képviselő ruházati termékekről mondanak le legkönnyebben, mint amilyeneket a Lululemon kínál. S ha már a kínálat, az sem az igazi, iparági szakértők a tervezési hibák mellett a frissesség hiányát vetik a Lululemon szemére, figyelmeztetve arra, hogy

  • a Vuori,
  • az Alo Yoga

és a többi, jógafelszereléseket gyártó startuppal szemben a Lululemon egyre nehezebben bírja a versenyt, a márka presztízse is kezd megkopni. Az első negyedévi termékbevezetések nem váltottak ki akkora érdeklődést, mint amilyent a vállalat remélt, a jógakampányuk például visszhang nélkül maradt. 

Lululemon Store
A termékportfólió frissességével sem elégedettek a szakértők / Fotó: CFOTO via AFP

Most a frissességre, s arra összpontosítanak, hogy az új termékeket gyorsabban eljuttassák a vásárlókhoz, ennek érdekében a termékfejlesztési ciklust 18-24 hónapról 15-16 hónapra csökkentették. A vállalatnál hatalmas reményeket fűznek Heidi O’Neill leigazolásához, a Nike-nál negyedszázados tapasztalatot szerzett topmenedzser szeptemberben áll munkába a Lululemonnál. 

Az új vezérigazgatótól azt várják, hogy azokon a területeken adjon inspirációt és lökést a Lululemonnak, amelyben az rászorul. Nevezetesen

  • a globális márkaépítés,
  • a termékinnováció,
  • a digitális és direct-to-consumer értékesítés,
  • valamint a nemzetközi terjeszkedés

területén. Elsősorban ezek menedzselésében számítanak a szakértelmére és az intuícióira. No meg az üzleti érzékére is, hiszen O’Neill aktív részese volt a Nike legnagyobb sikereinek, amikor a sportszergyártó éves bevétele 9 milliárd dollárról 45 milliárd dollár fölé nőtt.

Káros anyagokat tartalmazhatnak a világhírű sportszermárka termékei, vizsgálat indult

A texasi főügyész közölte, hogy vizsgálatot indított a Lululemon sportruházati céggel szemben, mert termékei esetlegesen tartalmazhatnak veszélyes, örök vegyi anyagokat. A márka nemrég nyitotta meg első magyarországi üzletét.

 

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