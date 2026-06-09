Vegyesen nyitottak kedden az amerikai részvényindexek, a Nasdaq enyhe mínuszban, míg a Dow Jones és az S&P 500 hasonló mértékű pluszban. A vén kontinensen a londoni FTSE 100 kivételével a pozitív tartományban ingadoztak a tőzsdemutatók délután 5 körül.

Az egekbe szökött a Magyar Telekom kurzusa / Fotó: MP_Foto / Shutterstock

Néhány nappal a SpaceX tőzsdére lépése előtt az OpenAI is bejelentette, hogy titkosítva bár, de benyújtotta tőzsdei bevezetésre (IPO) vonatkozó kérelmét a Nasdaqra, egyelőre nyilvánosságra nem hozott határidővel.

Eközben Donald Trump amerikai elnök az NBA-döntőről hivatalába visszatérve, közölte, hogy Washington és Teherán közel áll a megállapodáshoz. Ráadásul Irán és Izrael is leállította az egymás elleni támadásokat.

A magyar tőzsdén – egy késő délutáni lefordulás következtében – a keddi zárásra a BUX mégis 0,3 százalékkal, 133 364 pontra esett.