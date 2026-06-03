Nem ájult el mindenki a Magyar Telekom teljesítményétől – tartásra azonban még jó lehet a részvény

A tartási ajánlást és a viszonylag alacsony célárat az MBH azzal indokolta, hogy hiába javult a cég profitabilitása, a pozitív fundamentumok jelentős részét a piac már beárazta. Az MBH emellett felhívta a figyelmet a bevételi oldal gyengeségére is, hozzátéve, hogy

a stabil klasszikus távközlési üzletágat a magasabb volatilitású IT-tevékenységek visszahúzhatják.

Az MBH elemzői elismerik a jövedelmezőség javulását is, amit a közvetlen költségek jelentős csökkenése okozott, ami ellensúlyozta a béremelések miatt növekvő közvetett ráfordításokat, aminek köszönhetően érdemben emelkedtek a marzsok.

Mindez látható a szabad cash-flow közel 25 százalékos növekedésében is, annak ellenére, hogy a spektrumlicencek nélküli CAPEX is közel 18 százalékkal emelkedett, és jelentős kiadást jelentett a frekvenciajogok megújítása is.

Bár a vállalat július 1-jétől 4,4 százalékkal emeli díjait, ami javíthatja a bevételi pályát és a menedzsment is javította a cég kilátásait, miközben a Magyar Telekom a profit közel 90 százalékát kifizeti osztalék és sajátrészvény-vásárlás formájában, az MBH elemzői szerint a felértékelődésre már kevés tér maradt, a távközlési cég inkább klasszikus defenzív befektetésnek tekinthető.