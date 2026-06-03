Nem ájult el mindenki a Magyar Telekom teljesítményétől – tartásra azonban még jó lehet a részvény
Miután az utóbbi napokban több friss, jelentős emelkedésre utaló célárat kapott a Magyar Telekom részvénye, nem mindenki osztja az optimizmust a távközlési vállalat jövőjével kapcsolatban. Az MBH Bank legújabb elemzése továbbra is tartásra ajánlja a részvényt, miközben a célár elmarad a jelenlegi árfolyamtól.
Ennyit érhet a Magyar Telekom
Az MBH Bank 2384 forintra várja a Magyar Telekom részvényeit, ami kétségkívül magasabb a bank korábbi, 2047 forintos céláránál, ám elmarad a jelenlegi, 2700 forint feletti árfolyamtól. Az elemzők szerint ugyanis a vállalat első negyedéves eredményei egyszerre mutatják a stabil távközlési alaptevékenység erejét és a növekedési korlátokat.
A tartási ajánlást és a viszonylag alacsony célárat az MBH azzal indokolta, hogy hiába javult a cég profitabilitása, a pozitív fundamentumok jelentős részét a piac már beárazta. Az MBH emellett felhívta a figyelmet a bevételi oldal gyengeségére is, hozzátéve, hogy
a stabil klasszikus távközlési üzletágat a magasabb volatilitású IT-tevékenységek visszahúzhatják.
Az MBH elemzői elismerik a jövedelmezőség javulását is, amit a közvetlen költségek jelentős csökkenése okozott, ami ellensúlyozta a béremelések miatt növekvő közvetett ráfordításokat, aminek köszönhetően érdemben emelkedtek a marzsok.
Mindez látható a szabad cash-flow közel 25 százalékos növekedésében is, annak ellenére, hogy a spektrumlicencek nélküli CAPEX is közel 18 százalékkal emelkedett, és jelentős kiadást jelentett a frekvenciajogok megújítása is.
Bár a vállalat július 1-jétől 4,4 százalékkal emeli díjait, ami javíthatja a bevételi pályát és a menedzsment is javította a cég kilátásait, miközben a Magyar Telekom a profit közel 90 százalékát kifizeti osztalék és sajátrészvény-vásárlás formájában, az MBH elemzői szerint a felértékelődésre már kevés tér maradt, a távközlési cég inkább klasszikus defenzív befektetésnek tekinthető.