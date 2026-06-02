Magyar Telekom: folytatódhat a fieszta – a mostani csúcsnál jóval magasabbra ralizhat a részvény

Megérkezett a második 3000 forint feletti céláremelés is a Magyar Telekom részvényeire. Az ODDO BHF után ezúttal a Patria Finance srófolta feljebb árfolyam-várakozását, a kedden friss történelmi csúcsot meghódító blue chip papír ralija így tovább tarthat.

A K&H Értékpapír cseh anyavállalata keddi elemzésében 2560 forintról 3020 forintra emelte a célárat, egyéves távlaton 13 százalék körüli hozamlehetőséget lát a távközlési papírban, amelyet továbbra is vételre ajánl.

Az elemzést jegyző Varga Dániel, a K&H Értékpapír szenior elemzője szerint a frissített vállalatértékelési modellben kedvezően hat a cég fundamentumaira, és így magasabb célárat indukál

a javuló piaci környezet,

az inflációkövető díjkorrekció,

valamint a bevételi struktúra átalakítása is.

A Patria Finance

idén 1000 milliárd forintot némileg meghaladó árbevétel mellett 443 milliárd forint EBITDA-eredményre számít, amihez 228 milliárd forint adózott nyereség társulhat.

Jövőre minden főbb soron további javulást feltételeznek, a bevételek 1047 milliárd forintra, az EBITDA 464 milliárd forintra, a nettó profit pedig 258 milliárd forintra emelkedhet, és 2028-ban is emelkedő pályán maradhat mindhárom pénzügyi teljesítménymutató, a nyereség így elérheti a 258 milliárd forintot 2028-ban.

A tovább javuló teljesítmény mellett a befektetőknek várhatóan az osztalék miatt sem kell majd aggódniuk, a társaság a részvényesi juttatásokra változatlanul nagy hangsúlyt helyezhet. A K&H úgy véli, a Magyar Telekom 90-100 százalékos kifizetési ráta mellett folytathatja az osztalékok kifizetését, valamint a részvény-visszavásárlási programokat is fenntarthatja. Idén részvényenként 263 forintos eredményt (EPS) érhet el a társaság, amelyből részvényenként 237 forint juttatást kaphatnak a befektetők, ebből 190 forintot osztalék formájában.

A kedvező gazdasági kilátásoknak, a kamatkörnyezet mérséklődésének, valamint a piaci szentiment javulásának köszönhetően folytatódhat a Magyar Telekom növekedése is

– összegzett Varga Dániel szenior elemző.