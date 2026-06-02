Deviza
EUR/HUF354,74 -0,32% USD/HUF304,69 -0,4% GBP/HUF410,51 -0,29% CHF/HUF387,3 -0,43% PLN/HUF83,74 -0,33% RON/HUF67,49 -0,5% CZK/HUF14,64 -0,13% EUR/HUF354,74 -0,32% USD/HUF304,69 -0,4% GBP/HUF410,51 -0,29% CHF/HUF387,3 -0,43% PLN/HUF83,74 -0,33% RON/HUF67,49 -0,5% CZK/HUF14,64 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 376,93 +1,18% MTELEKOM2 722 +2,06% MOL3 958 +1,01% OTP41 530 +1,47% RICHTER12 590 +0,24% OPUS360 +2,64% ANY7 980 0% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 244,32 -0,11% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 878,52 +0,94% BUX135 376,93 +1,18% MTELEKOM2 722 +2,06% MOL3 958 +1,01% OTP41 530 +1,47% RICHTER12 590 +0,24% OPUS360 +2,64% ANY7 980 0% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 244,32 -0,11% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 878,52 +0,94%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elemzés
Magyar Telekom
Patria Finance
tőzsde
célár

Magyar Telekom: folytatódhat a fieszta – a mostani csúcsnál jóval magasabbra ralizhat a részvény

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy héten belül a második 3000 forint feletti célár is megérkezett a távközlési társaság papírjaira. A Patria Finance elemzése szerint több tényező is erősíti a Magyar Telekom fundamentumait.
K. T.
2026.06.02, 15:33
Frissítve: 2026.06.02, 15:43

Megérkezett a második 3000 forint feletti céláremelés is a Magyar Telekom részvényeire. Az ODDO BHF után ezúttal a Patria Finance srófolta feljebb árfolyam-várakozását, a kedden friss történelmi csúcsot meghódító blue chip papír ralija így tovább tarthat.

Magyar Telekom, részvény, célár
Nem lufi a Magyar Telekom-sztori,  a Patria Finance szerint folytatódhat a rali / Fotó: MP Foto / Shutterstock

A K&H Értékpapír cseh anyavállalata keddi elemzésében 2560 forintról 3020 forintra emelte a célárat, egyéves távlaton 13 százalék körüli hozamlehetőséget lát a távközlési papírban, amelyet továbbra is vételre ajánl.

Az elemzést jegyző Varga Dániel, a K&H Értékpapír szenior elemzője szerint a frissített vállalatértékelési modellben kedvezően hat a cég fundamentumaira, és így magasabb célárat indukál 

  • a javuló piaci környezet, 
  • az inflációkövető díjkorrekció, 
  • valamint a bevételi struktúra átalakítása is.

Növekvő nyereség mellett nem lesz gond a bőkezű osztalékra sem a Magyar Telekomnál

A Patria Finance 

idén 1000 milliárd forintot némileg meghaladó árbevétel mellett 443 milliárd forint EBITDA-eredményre számít, amihez 228 milliárd forint adózott nyereség társulhat. 

Jövőre minden főbb soron további javulást feltételeznek, a bevételek 1047 milliárd forintra, az EBITDA 464 milliárd forintra, a nettó profit pedig 258 milliárd forintra emelkedhet, és 2028-ban is emelkedő pályán maradhat mindhárom pénzügyi teljesítménymutató, a nyereség így elérheti a 258 milliárd forintot 2028-ban.

A tovább javuló teljesítmény mellett a befektetőknek várhatóan az osztalék miatt sem kell majd aggódniuk, a társaság a részvényesi juttatásokra változatlanul nagy hangsúlyt helyezhet. A K&H úgy véli, a Magyar Telekom 90-100 százalékos kifizetési ráta mellett folytathatja az osztalékok kifizetését, valamint a részvény-visszavásárlási programokat is fenntarthatja. Idén részvényenként 263 forintos eredményt (EPS) érhet el a társaság, amelyből részvényenként 237 forint juttatást kaphatnak a befektetők, ebből 190 forintot osztalék formájában.

A kedvező gazdasági kilátásoknak, a kamatkörnyezet mérséklődésének, valamint a piaci szentiment javulásának köszönhetően folytatódhat a Magyar Telekom növekedése is

– összegzett Varga Dániel szenior elemző.

A Magyar Telekomot követő befektetési szolgáltatók közül jelenleg az ODDO BHF a legoptimistább, 3600 forintra taksálta a részvényt, ennek alapján közel negyedével lehet alulértékelt a jelenlegi, történelmi csúcsszinteken is.

A legvisszafogottabb várakozással a Santander Brokerage Poland él, 2135 forintos célárával 18 százalékos árfolyamesésre van kilátás.

Az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos célár 2542 forint, ami szűk 5 százalékkal van a jelenlegi rekordszint alatt. Hét brókerház közül négy vételt, három tartást javasol.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény15:33:01
Árfolyam: 2 722 HUF +56 / +2,06 %
Forgalom: 1 415 908 278 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom árfolyama 2,2 százalékot drágult kedd kora délutánig, az év eleje óta eltelt valamivel több mint öt hónap alatt pedig már több mint másfélszeresére nőtt a vállalat piaci kapitalizációja.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu