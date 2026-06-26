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Magyar Telekom: egy fejezet lezárul a cég életében

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felemásra sikerült a pénteki nyitás a pesti börzén. A blue chipek közül a Mol kapta el a legjobban a rajtot, a Magyar Telekom ma zárja le saját részvényei vásárlását.
Murányi Ernő
2026.06.26, 09:22
Frissítve: 2026.06.26, 09:39

A Wall Street csütörtöki vegyes teljesítménye után mérsékelten, nagyjából átlagosan 0,5 százalékkal gyengültek a főbb európai részvényindexek a pénteki tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedés során, miközben a közel-keleti háború befejezését követően a globális figyelem ismét Ukrajna felé fordult. 

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Valami véget ér pénteken a Magyar Telekomnál / Fotó: MP_Foto / Shutterstock

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy mivel Moszkva figyelmen kívül hagyja Kijev diplomáciai javaslatait, és a háború elhúzására törekszik, Oroszország "az ukrán támadások tüzében fog égni a következő 40 napban", az új műveleteket már jóvá is hagyta. 

Mark Rutte is ráerősített az ukrán fenyegetésre, a NATO főtitkára közölte, hogy a szövetség  a közelgő törökországi csúcstalálkozón megmutatja Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy elkötelezett Ukrajna támogatása iránt.

A vén kontinens befektetői persze örülhetnek, hogy nem gyűrűzött be az ázsiai pánik az európai parkettekre.

Az ázsiai-csendes-óceáni térség meghatározó tőzsdeindexei ugyanis pénteken meredeken estek, miután ismét a technológiai szektor került a fókuszba. Főként az Apple által bejelentett áremelések váltottak ki a hisztérikus eladásokat, de az sem segített a hangulaton, hogy a legújabb hírek szerint az OpenAI esetleg 2027-re halaszthatja tőzsdei bevezetését.

Kínában a Sanghai Composite 2 százalékkal, A hongkongi Hang Seng 1,90 százalékkal, míg a dél-koreai Kospi Composite 6,9 százalékkal zuhant zárásra, miután a Szöulban korábban több mint 8 százalékkal esett be az index, ezért rövid időre meg is szakították a kereskedést.

A BUX is csekély mínuszban startolt el a hét utolsó kereskedési napján, a BÉT vezető indexe 0,1 százalékkal csökkenve, 139 436 ponton kezdte a napot.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények nagyjából 0,7 százalékkal, 45 660 forintra gyengültek. 

 OTP részvény
OTP részvény10:24:46
Árfolyam: 45 920 HUF -50 / -0,11 %
Forgalom: 2 215 904 040 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai eközben 0,8 százalékkal, 3676 forintra drágultak. Ezzel a Mol kezdte a legjobban a napot. A Brent hordónkénti jegyzése 1,8 százalékkal, 74 dollár alá esett.

 MOL részvény
MOL részvény10:24:46
Árfolyam: 3 710 HUF +62 / +1,67 %
Forgalom: 163 569 414 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Folytatódik a Richter pozitív korrekciója. A gyógyszergyártó kurzusa 0,5 százalékkal, 12 200 forintra nőtt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:26:34
Árfolyam: 12 300 HUF +160 / +1,3 %
Forgalom: 278 029 000 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2680 forinton startoltak el, ez az árfolyam 0,5 százalékkal maradt el az előző esti záróártól.  A Magyar Telekom ma fejezi be saját részvényei vásárlását a május 13-i bejelentés szerint.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:24:46
Árfolyam: 2 690 HUF -2 / -0,07 %
Forgalom: 223 530 348 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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Nagyjából előző napi értékén stagnál a forint. Az eurót 354,27 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

 

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