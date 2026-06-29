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Visszaütött az erős forint – tömegesen rúgja ki dolgozóit az egyik legnagyobb magyar cég

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részvény visszavásárlás
Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom: maradt még bőven a keretből, tavasszal költik el a milliárdokat

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Lezárult a részvényvisszavásárlási program, de maradt még a keretből néhány milliárd forint. A Magyar Telekom jövő tavasszal költi el a fennmaradó milliárdokat.
Murányi Ernő
2026.06.29, 10:54

A Magyar Telekom pénteken napi kereskedés keretében egy utolsó 160 000 darabos részvényvásárlással - 2671,75 forint/darab átlagáron - lezárta a február 25-én és május 13-án közzétett rendkívüli tájékoztatásában bejelentett sajátrészvény-vásárlási programját - közölte a távközlési vállalat hétfőn. A tranzakciót követően a társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 25 968 694 darab.

Magyar TELEKOM
Magyar Telekom: márciusban újrakezdjük / Fotó: Alexander Fedosov / shutterstock

Május 14. és június 26. között a Budapesti Értéktőzsdén – napi kereskedés és fix ügyletek keretében - összesen 17 132 346 darab Magyar Telekom törzsrészvényt vásárolt vissza a cég 46,3 milliárd forint ellenében.

Mivel tehát a május 13-án közzétett rendkívüli tájékoztatás keretében meghirdetett részvény-visszavásárlás pénteken (június 26-án), ezért 3,7 milliárd forint a fennmaradó összeg az igazgatóság által tervezett összesen legfeljebb 50 milliárd forint értékű részvény-visszavásárlásból. A fennmaradó részvény-visszavásárlás végrehajtásának különböző időzítési lehetőségei költségeinek és előnyeinek mérlegelését követően a társaság úgy döntött, hogy a részvény-visszavásárlás tervezett folytatását 2027 tavaszára, a 2027. évi éves rendes közgyűlés előttre ütemezi.

Idén az éves rendes közgyűlésre április 8-án került sor, s ha ez jövőre is ehhez közeli, április eleji időpontra esik, akkor márciusban és április legelején költheti el  a fennmaradó közel 4 milliárd forintot saját részvényei vásárlására a Magyar Telekom.  

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:58:15
Árfolyam: 2 618 HUF -60 / -2,29 %
Forgalom: 595 265 072 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei hétfő délelőtt több mint 2 százalékkal, 2620 forintra gyengültek.

 

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