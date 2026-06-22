Új csúcson zárt a Magyar Telekom, kilőtt az OTP is
Emelkedéssel nyitottak hétfőn az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei, miután J. D. Vance amerikai alelnök a legújabb tárgyalásokat követően a svájci Bürgenstockban bejelentette, hogy Teherán meghívja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit az országba. Korábban a közvetítők, azaz Pakisztán, Katar és Svájc is előrelépésről tudósítottak a tárgyalásokon.
A hírekre délután az európai részvényindexek is jellemzően pluszba váltottak, a frankfurti DAX 0,75, a brit FTSE 100 pedig mintegy fél százalékkal erősödött.
A pesti börze is újabb lendületet vett a délután folyamán. A BUX a kicsengetésre 1,4 százalékkal, 139 496 pontra emelkedett.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 15,3 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP részvényárfolyama 2,1 százalékkal, 44 920 forintra száguldott.
A Mol kurzusa 0,7 százalékkal, 3818 forintra nőtt, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 3,4 százalékkal, 77,9 dollár alá esett.
A Richter részvényárfolyama 1,1 százalékkal, 11 860 forintra nőtt.
A Magyar Telekom 2784 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami 1,1 százalékkal haladta meg pénteki záróárát, és hatalmas új rekordot jelent.
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A forint kurzusa viszont lefelé csordogált, az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 352,5 forint fölé emelkedett.