Új csúcson zárt a Magyar Telekom, kilőtt az OTP is

Emelkedéssel nyitottak hétfőn az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei, miután J. D. Vance amerikai alelnök a legújabb tárgyalásokat követően a svájci Bürgenstockban bejelentette, hogy Teherán meghívja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit az országba. Korábban a közvetítők, azaz Pakisztán, Katar és Svájc is előrelépésről tudósítottak a tárgyalásokon.

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A hírekre délután az európai részvényindexek is jellemzően pluszba váltottak, a frankfurti DAX 0,75, a brit FTSE 100 pedig mintegy fél százalékkal erősödött.

A pesti börze is újabb lendületet vett a délután folyamán. A BUX a kicsengetésre 1,4 százalékkal, 139 496 pontra emelkedett.