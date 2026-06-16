Megint kevesebb Magyar Telekom részvény forog a tőzsdén
Nagyjából 4,7 százalékkal, 894 595 917 darabra csökkenti tőzsdére bevezetett törzsrészvényei mennyiségét szerdai hatállyal a Magyar Telekom - közölte a távközlési cég kedden.
A vállalat június elején közölte, hogy április 8-án megtartott éves rendes közgyűlés által elhatározott alaptőke-leszállítást a cégbíróság június 1-jén bejegyezte.
A Magyar Telekom alaptőkéje ennek megfelelően 93 861 749 700 forintról 89 459 591 700 forintra csökkent a társaság tulajdonában álló 44 021 580 darab egyenként 100 forint névértékű névre szóló dematerializált, A-sorozatú saját részvény bevonásával.
Az alaptőke-leszállítás a részvényesek részvénytulajdonát nem érinti, abban az értelemben, hogy a részvényesek részvényeinek darabszáma nem változik, ugyanakkor tulajdoni hányaduk értelemszerűen arányosan nő.
A Magyar Telekom évek óta folytatja ezt a gyakorlatot, hogy az éves rendes közgyűlésen elhatározott részvényvisszavásárlásokkal összegyűjtött sajátrészvény-állományt a következő évi közgyűlésen bevonják, az alaptőke csökkentésével egyidejűleg.
A mostani alaptőke-csökkentéssel bevont részvények visszavásárlásáról tehát a tavalyi közgyűlésen döntöttek a részvényesek.
A vállalat május 13-i bejelentése szerint a Magyar Telekom a jelenleg is futó részvényvisszavásárlási program során további 50 milliárd forint értékben veszi vissza saját papírjait, amelyek további sorsáról vélhetően a jövő évi éves rendes közgyűlésen döntenek.