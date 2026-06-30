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tőzsde
Magyar Telekom Nyrt.
Deutsche Telekom AG

Részben amerikai tulajdonba kerülhet a Magyar Telekom, ami jótékony hatással lenne az osztalékra is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bár a részvényeseknek egyelőre nem tetszik a Deutsche Telekom és T-Mobile US fúziója, az egyesüléssel a világ legnagyobb telekommunikációs cége jöhet létre. A Magyar Telekom tulajdonosa is a német-amerikai holding lenne, s a két cég összeboronálása feltehetően jótékony hatást gyakorolna a magyar leány osztalékra is.
Murányi Ernő
2026.06.30, 16:23

A Deutsche Telekom részvényárfolyama folyamatosan csökken, a márciusi 34 euróról, június végére 24 euróra, ami egy közel 30 százalékos leértékelődést jelent, ami még ha időközben ki is fizették a részvényenként 1 eurós osztalékot, azért egy elég markáns esés, főként ha azt is figyelembe vesszük, hogy fundamentálisan semmi gond a Magyar Telekom anyavállalatával.

Mobile World Congress Magyar Telekom
Részben amerikai tulajdonba kerülhet a Magyar Telekom, ami jótékony hatással lenne az osztalékra is / Fotó: NurPhoto via AFP

Gigantikus vállalatot hoznának létre

Az LSEG elemzői konszenzusa egyértelműen vételre ajánlja a papírt, a mediáncélár pedig 38 euró.

A német gazdasági sajtó szerint az esés hátterében a Deutsche Telekom (DTE) és legnagyobb leányvállalata, az amerikai T-Mobile US (TMUS) fúziós tervei állnak, amibe a német konszern vezérigazgatója, Tim Höttges teljes mellszélességgel  beleállt, ám a befektetők nem lelkesednek a tervért. 

Az elmúlt napokban ismét azért csúszott meg jelentősen a kurzus, mert olyan hírek érkeztek, hogy a DT-vezetése továbbra is teljes erőből hajtja a projektet. Hasonló reakciót mutatnak a T-Mobile US részvényei is.

Holott a Concorde Értékpapír Zrt. szerint a kezdeti negatív reakciók ellenére hosszabb távon egy globális, technológiailag vezető telekommunikációs szereplő jöhet létre.  A cég tőzsdei kapitalizációja megközelítené a 300 milliárd dollárt.

A tervek szerint a létrejövő új holdingvállalatot a Deutsche Telekom és a T-Mobile US részvényesei közösen birtokolnák. A holding ajánlatot tenne mindkét vállalat részvényeire, így azokat kivezethetnék a tőzsdéről, majd magát az új entitást bevezethetnék valamely amerikai és/vagy európai piacon.

Az üzlet minden idők legnagyobb nyilvános vállalati egyesülési (M&A) megállapodása lehet. 

Az így létrejövő kombinált óriásvállalat - amely a China Mobile-t is megelőzve a világ legnagyobb telekommunikációs cégévé válna - hatékonyabban versenyezhetne mind az amerikai, mind az európai piacon. 

A DTE jelenleg 53 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a TMUS-ben, míg a fennmaradó rész szabadon forog az amerikai tőzsdén. A konstrukció jelentős átalakulást hozna az irányítási struktúrában és a befektetői kitettségekben is.

Mit hozna a fúzió a Magyar Telekomnak?

A Magyar Telekom német tulajdonból a fúzióval tehát egy német-amerikai vegyes vállalat tulajdonába kerülhet. Mivel pedig a két hatalmas cég egyesülése meglehetősen költséges lenne, például a részvényesek kivásárlása miatt is, nagyobb szüksége lehet a konglomerátumnak a többi leányvállalat osztalékára, ezért a Concorde valószínű forgatókönyvnek tartja, hogy a részvényvisszavásárlásokra allokált összeget is osztalékként fizethetik ki.

Fundamentálisan egyébként a Magyar Telekom részvényeire a fúziónak nem lesz érdemi hatása.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 

      

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