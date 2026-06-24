Deviza
EUR/HUF355,87 +0,14% USD/HUF313,09 +0,25% GBP/HUF413,05 +0,21% CHF/HUF386,1 +0,12% PLN/HUF83,13 +0,17% RON/HUF67,85 +0,18% CZK/HUF14,69 +0,13% EUR/HUF355,87 +0,14% USD/HUF313,09 +0,25% GBP/HUF413,05 +0,21% CHF/HUF386,1 +0,12% PLN/HUF83,13 +0,17% RON/HUF67,85 +0,18% CZK/HUF14,69 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
SpaceX
OpenAI
Nvidia
Google
Meta

MANGOS: egy új narratíva felemelkedése?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megérkezett a desszert: a MANGOS (Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI, SpaceX). Ez az akronim már régebb óta jelen van a piacokon, igaz, szignifikáns jelentésváltozáson ment keresztül a mögöttünk hagyott hónapok alatt. Eredetileg egy félvezetőgyártókból álló részvénycsoportot neveztek így, de ma már inkább az AI „keménymagot” érti alatta az internet népe. Na de miben is áll a MANGOS újdonsága?
Weiszmann Péter Miklós, az MBH Befektetési Bank junior részvényelemzője
2026.06.24, 06:59

Az izgalmakra éhező befektetők bizonyára nem csalódtak az elmúlt időszak történéseiben, degeszre tömhették magukat TACO-val (Trump mindig visszakozik narratívája) vagy éppen NACHO-val (a Hormuzi-szorost nem lehet egykönnyen megnyitni narratívája). És mikor már azt hittük, hogy végeztünk az asztalnál, akkor megérkezik a desszert: MANGOS (Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI, SpaceX).

MANGOS,OpenAI - Photo Illustration
MANGOS: Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI, SpaceX / Fotó: NurPhoto via AFP

Ez az akronim már régebb óta jelen van a piacokon, igaz, szignifikáns jelentésváltozáson ment keresztül a mögöttünk hagyott hónapok alatt. Eredetileg egy félvezetőgyártókból álló részvénycsoportot neveztek így, de ma már inkább az AI „keménymagot” érti alatta az internet népe. Na de miben is áll a MANGOS újdonsága?

A MANGOS sztori

Az elmúlt nagyjából másfél évtized a figyelemgazdaságról szólt, a bevételek az emberi figyelem megszerzéséből és annak pénzzé tételéből származtak. Ennek a legnagyobb nyertesei a FAANG cégek voltak: a Facebook, az Apple, az Amazon, a Netflix vagy éppen a Google. Mára viszont ez a modell látszólag érett szakaszba lépett. A hirdetési piacok telítettek, a streaming verseny erősödött, az SaaS (szoftver, mint szolgáltatás) jövője sokaknál megkérdőjeleződött a mesterséges intelligencia előretörése miatt. Ez elsőre talán borús képet fest az emlegetett részvényekről, de természetesen szó sincs ilyesmiről, egyszerűen csak arról van szó, hogy a korábbi narratíva veszített csillogásából, némileg elhalványult, miközben felemelkedőben van egy újabb. A MANGOS sztorija már nem a fogyasztó figyelméért vívott küzdelem köré épül, hanem az AI-értéklánc feletti kontrollra fókuszál: az Nvidia legyártja a chipeket, a Google és a Meta az infrastruktúrát építi fel, az Anthropic és az OpenAI a vezető nyelvi modelleket fejleszti, miközben a SpaceX a műholdas hálózatával egy teljesen új, egyedi réteget ad a nagy egészhez. 

Ki ne kívánná meg a mangó édes, lédús csábítását? Az ígéretek óriásiak, akárcsak az értékeltségek. A régóta tőzsdén lévő tagok, mint az Nvidia, Alphabet vagy Meta már korábban is bizonyították, hogy bizony nem csak a hype (túlzott felhajtás az ígéretek körül), hanem a fundamentumok is hajtották az árfolyamukat, még annak ellenére is, hogy az utóbbi kettő az AI beruházások miatt gyorsan üríti ki a felhalmozott kincstárat. A még csak tőzsdére készülő, vagy éppen belépő tagok esetében jóval bonyolultabb a helyzet. A SpaceX 1800 milliárd dolláros bevezetését követően közel 3000 milliárd dolláros piaci értékeltségig szárnyalt, miközben a cég tavalyi árbevétele a 20 milliárd dollárt sem érte el. Persze itt a növekedési sztorit árazzák a befektetők: a társaság szerint az AI közel akkora piacot fog jelenteni pár éven belül, mint amekkora ma az Egyesült Államok nominális GDP-je. Hasonlóra lehet számítani egyébként az Anthropic és az OpenAI tervezett IPO-i esetében is, a két cég együttesen valószínűsíthetően nagyjából a SpaceX-szel megegyező bevezetési értékeltség mellett mehet majd piacra. És bár rendkívüli, sosem látott méretű tőzsdei bevezetésekről beszélünk, mégis érdemes lehet figyelni a történelmi tapasztalatokra, amik azt mutatják, hogy ekkora IPO-k után a piacra érkező cégek jellemzően hosszabb távon alulteljesítik a szélesebb piacot, de a likviditáselvonási hatás miatt, rövid távon, maga az S&P 500 is átlagosan gyengébb teljesítményt nyújthat.

A mangó akkor a legjobb, ha eltaláljuk az időzítést. Ha túl korán szedjük le kemény lesz, ha túl későn, akkor már barnulni fog. A MANGOS narratívájában is felfedezhetünk egy ehhez hasonló feszültséget. A technológia megvan, a paradigmaváltás jól megragadható, azonban a tőzsdére igyekvő cégek magasra tették a lécet a terveikkel, miközben kevésbé láttuk még az eredményeket (magas beruházások miatt masszívan veszteséges cégekről van szó). A piac jelenleg hajlandónak mutatkozik megelőlegezni a bizalmat és eltekinteni a nagyobb kockázatoktól. A befektető dolga eldönteni, hogy hajlandó-e kifizetni a prémiumot a legédesebb szeletekért, nem tudva, hogy végül milyen minőségű gyümölcs kerül majd az asztalára.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu