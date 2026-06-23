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Rendkívüli

Brutális mélyrepülésbe kapcsolt a forint – olyan inflációs jóslat érkezett, hogy alig hisznek a szemüknek a befektetők

MBH Jelzálogbank
jelzáloglevél-kibocsátás
tőzsde
forrásbevonás

Félmilliárd euró forrást gyűjtött a magyar nagybank: elkapkodták az MBH jelzálogleveleit a külföldi befektetők

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Túljegyzéssel zárult az MBH Jelzálogbank első „benchmark” méretű nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása: az 500 millió euró (hozzávetőleg 177 milliárd forint) értékben meghirdetett tranzakción a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós kereslet mutatkozott a külföldi és hazai befektetők részéről. A kibocsátás eredménye visszaigazolja az MBH csoporthoz tartozó jelzáloghitelintézet azon törekvését, hogy a hazai mellett a külföldi piacokon is aktív kibocsátóként legyen jelen, és egyértelműen jelzi a bank jelzáloglevelei iránti tartós befektetői bizalmat.
K. T.
2026.06.23, 16:06

Az MBH Jelzálogbank 2026. június 23-án tartotta idei első nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátását, amelynek keretében a nemzetközi tőkepiacon referenciamennyiségnek (benchmark size) számító 500 millió euró értékben bocsátott ki nemzetközi jelzáloglevelet. A 2032. június 30-án lejáró, fix – 3,458 százalék – kamatozású jelzáloglevél iránt jelentős érdeklődés mutatkozott: az 500 millió értékű kibocsátáson 14 országból 41 intézményi befektető vett részt, és összesen 856,3 millió euró értékben érkezett vételi ajánlat részükről. 

MBH Jelzálogbank
Az MBH Jelzálogbank 500 millió euróny jelzáloglevelet dobott piacra / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

A kibocsátott jelzáloglevelek árazása végül a nemzetközi tőkepiaci tranzakcióknál alkalmazott referencia kamatláb (midswap) felett 65 bázisponton alakult, ami az euróban kibocsátott magyar állampapír árazásával csaknem megegyező szintet jelent.

Második alkalommal lépett ki a nemzetközi piacra az MBH Jelzálogbank

Ez volt az MBH Jelzálogbank második nemzetközi jelzáloglevél-kibocsátása. A hitelintézet 2025 novemberében 100 millió euró értékben hozott forgalomba nemzetközi jelzáloglevelet. 

A tavalyi első nemzetközi tranzakciónkat követően a mostani kibocsátás újabb mérföldkő az MBH Jelzálogbank számára. A forgalomba hozott 500 millió eurós mennyiség a méretét tekintve is érdemi előrelépés a tavalyi tranzakcióhoz képest, a félmilliárd eurós érték elérése pedig olyan viszonyítási alapot jelent, amely megerősíti az MBH Jelzálogbank jelenlétét a hazaihoz képest jóval likvidebb nemzetközi piacon

 – mondta Dr. Nagy Gyula, a hitelintézet vezérigazgatója. Hozzátette, a kereslet és a kialakult kibocsátási hozamszint egyaránt tükrözi az befektetők MBH Jelzálogbank jelzáloglevelei iránti bizalmát, és az értékpapír finanszírozásban betöltött stabil szerepét, valamint a kedvező nemzetközi tőkepiaci hangulatot.

Az újabb sikeres nemzetközi kibocsátást követően az MBH Jelzálogbank célja, hogy a jövőben még tovább erősítse jelenlétét a nemzetközi színtéren, és a hazai mellett stabil szereplője legyen a külföldi jelzáloglevél-piacnak is. „A nemzetközi tőkepiaci szerep megszilárdítása emellett a hazai jelzálogbanki szektorban is tovább erősíti az MBH Jelzálogbank piaci pozícióját, és a forrásbevonás lehetőségeinek kiszélesítésével jelentősen hozzájárul az MBH Csoport jelzáloghitelezési tevékenységének növeléséhez is” – hangsúlyozta Dr. Nagy Gyula.

 MBHJB részvény
MBHJB részvény16:00:51
Árfolyam: 490 HUF +10 / +2,04 %
Forgalom: 223 040 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A jelzáloglevelek kibocsátásával szerzett forrásokból az MBH Jelzálogbank refinanszírozási hitelt nyújt partnerbankjainak, ezáltal támogatva az elsősorban a lakosság körében végzett jelzáloghitelezési tevékenységüket. A hitelintézet 2025 óta új struktúrában, három különböző csatornán keresztül forgalmaz jelzálogleveleket: a hazai intézményi és lakossági befektetők számára, valamint a nemzetközi tőkepiacon.

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