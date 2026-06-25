Eszméletlen tűzijátékot rendezett a Micron, ezek után valóban inzultus AI-buborékról beszélni

A Micron Technology egy részvényre jutó nyeresége (EPS) 2026-os pénzügyi éve harmadik negyedében az előző év azonos időszakában elért 1,68 dollárról 24,67 dollárra, korrekciókkal 25,11 dollárra ugrott, míg az elemzők korábban „mindössze" részvényenként 20,76 dollárra számítottak. A mesterséges intelligencia kulcsjelentőségű cége azonban a bevételi oldalon is magasan felülmúlta a várakozásokat – derül ki a vállalat szerdai tőzsdezárás után publikált gyorsjelentéséből.

A Micron romba döntötte az elemzői várakozásokat / Fotó: David Paul Morris

Eszméletlen növekedés minden soron

A vállalat negyedéves forgalma ugyanis a bázisidőszaki 9,3 milliárd dollárról - az elemzők 35,75 milliárd dolláros várakozását romba döntve - 41,46 milliárd dollárra emelkedett. Imponáló a vállalat robbanásszerű növekedése negyedéves bázison is, hiszen az előző negyedévhez képest is 74 százalékkal bővültek a bevételek.

A jelenlegi negyedik pénzügyi negyedévre a Micron - plusz-mínusz egymilliárd dolláros sávval - körülbelül 50 milliárd dolláros bevételt prognosztizál, miközben az elemzői konszenzus még csupán 43,24 milliárd dollárnál jár. A korrigált egy részvényre jutó nyereség pedig várhatóan eléri a 31 dollárt.

A vállalat nagyjából 86 százalékos üzemi árrést céloz meg, szemben a tárgyidőszaki 84,6 százalékkal.

A társaság működési cash flowja 25,39 milliárd dollárra emelkedett, szemben a 4,61 milliárd dolláros bázissal. A 7,1 milliárd dolláros nettó befektetéseket ellensúlyozta a 18,3 milliárd dolláros korrigált szabad cash flow, szemben az egy évvel korábbi 1,95 milliárd dollárral. A Micron a negyedév végén 30,2 milliárd dolláros likviditással rendelkezett. Az igazgatótanács részvényenként - nyilván a további növekedésre fókuszálva - mindössze 0,15 dolláros negyedéves osztalékot jelentett be, amit július 21-én fizetnek ki.

Ugrik a Micron-részvények árfolyama is

A meggyőző adatoknak és az optimista kilátásoknak köszönhetően a Micron részvényei folytathatják emelkedő pályájukat. A Nasdaqon a tőzsdezárás utáni kereskedésben 15,78 százalékkal, 1213,97 dollárra drágultak, majd a Tradegate kereskedési platformon a részvény csütörtök reggel már 1240 dollár környékén forgott, ami mintegy 18 százalékos növekedést jelent a szerda esti New York-i záróárhoz képest.

A Micron rekorderedményei a harmadik pénzügyi negyedévben és a még erősebb kilátások a negyedik negyedévre tükrözik a memória stratégiai értékét a mesterséges intelligencia korszakában. A Micron rekordmértékben fektet be technológiába, a termékekbe és az ellátási képességekbe, hogy kielégíthesse ügyfeleink gyorsan növekvő igényeit. Biztosak vagyunk benne, hogy ügyfeleinkkel kötött többéves stratégiai megállapodásaink jelentősen javítják a Micron erős pénzügyi teljesítményének következetes kiszámíthatóságát

– mondta Sanjay Mehrotra, a tech cég indiai származású vezérigazgatója.