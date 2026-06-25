Eszméletlen tűzijátékot rendezett a Micron, ezek után valóban inzultus AI-buborékról beszélni
A Micron Technology egy részvényre jutó nyeresége (EPS) 2026-os pénzügyi éve harmadik negyedében az előző év azonos időszakában elért 1,68 dollárról 24,67 dollárra, korrekciókkal 25,11 dollárra ugrott, míg az elemzők korábban „mindössze" részvényenként 20,76 dollárra számítottak. A mesterséges intelligencia kulcsjelentőségű cége azonban a bevételi oldalon is magasan felülmúlta a várakozásokat – derül ki a vállalat szerdai tőzsdezárás után publikált gyorsjelentéséből.
Eszméletlen növekedés minden soron
A vállalat negyedéves forgalma ugyanis a bázisidőszaki 9,3 milliárd dollárról - az elemzők 35,75 milliárd dolláros várakozását romba döntve - 41,46 milliárd dollárra emelkedett. Imponáló a vállalat robbanásszerű növekedése negyedéves bázison is, hiszen az előző negyedévhez képest is 74 százalékkal bővültek a bevételek.
A jelenlegi negyedik pénzügyi negyedévre a Micron - plusz-mínusz egymilliárd dolláros sávval - körülbelül 50 milliárd dolláros bevételt prognosztizál, miközben az elemzői konszenzus még csupán 43,24 milliárd dollárnál jár. A korrigált egy részvényre jutó nyereség pedig várhatóan eléri a 31 dollárt.
A vállalat nagyjából 86 százalékos üzemi árrést céloz meg, szemben a tárgyidőszaki 84,6 százalékkal.
A társaság működési cash flowja 25,39 milliárd dollárra emelkedett, szemben a 4,61 milliárd dolláros bázissal. A 7,1 milliárd dolláros nettó befektetéseket ellensúlyozta a 18,3 milliárd dolláros korrigált szabad cash flow, szemben az egy évvel korábbi 1,95 milliárd dollárral. A Micron a negyedév végén 30,2 milliárd dolláros likviditással rendelkezett. Az igazgatótanács részvényenként - nyilván a további növekedésre fókuszálva - mindössze 0,15 dolláros negyedéves osztalékot jelentett be, amit július 21-én fizetnek ki.
Ugrik a Micron-részvények árfolyama is
A meggyőző adatoknak és az optimista kilátásoknak köszönhetően a Micron részvényei folytathatják emelkedő pályájukat. A Nasdaqon a tőzsdezárás utáni kereskedésben 15,78 százalékkal, 1213,97 dollárra drágultak, majd a Tradegate kereskedési platformon a részvény csütörtök reggel már 1240 dollár környékén forgott, ami mintegy 18 százalékos növekedést jelent a szerda esti New York-i záróárhoz képest.
A Micron rekorderedményei a harmadik pénzügyi negyedévben és a még erősebb kilátások a negyedik negyedévre tükrözik a memória stratégiai értékét a mesterséges intelligencia korszakában. A Micron rekordmértékben fektet be technológiába, a termékekbe és az ellátási képességekbe, hogy kielégíthesse ügyfeleink gyorsan növekvő igényeit. Biztosak vagyunk benne, hogy ügyfeleinkkel kötött többéves stratégiai megállapodásaink jelentősen javítják a Micron erős pénzügyi teljesítményének következetes kiszámíthatóságát
– mondta Sanjay Mehrotra, a tech cég indiai származású vezérigazgatója.
A Micron gyorsjelentése azután jelent meg, hogy a vállalat és az Anthropic bejelentették stratégiai megállapodásukat, amelynek értelmében a Micron szállítja az Anthropicnak a memória- és a tárolóchipjeit.
Mivel foglalkozik a Micron?
Az adatközpontok építése óriási keresletet generál mind a Micron
- memóriacsipjei (DRAM),
- mind tárolócsipjei (NAND) iránt.
A DRAM létfontosságú eleme a mesterséges intelligencia által üzemeltetett szervereknek, egyfajta tárolóhelye a fontos adatoknak, amelyekhez a grafikus processzoroknak (GPU) és a központi processzoroknak (CPU) is gyorsan hozzá kell férniük. A mesterséges intelligencia által üzemeltetett adatközpontokban használt nagy sávszélességűmemória építésére használják, ám emellett az úgynevezett DDR RAM-ek (dupla adatsebességű memóriák) előállítására is alkalmazzák őket, amelyek minden kütyüben megtalálhatók, az okostelefonoktól és laptopoktól kezdve a videojáték-konzolokig.
A harmadik negyedévben a Micron DRAM memóriából származó bevétele elérte a 31,3 milliárd dollárt, szemben a 27,5 milliárd dolláros várakozásokkal, míg a NAND tárolókból származó bevétel 9,9 milliárd dollár volt. Az elemzők itt 7,7 milliárd dolláros bevételt prognosztizáltak.
Száguldanak a részvények
A Micron részvényei az elmúlt 12 hónapban elképesztő, 727 százalékos emelkedéssel zártak, január óta pedig 270 százalékkal emelkedtek. A cég egyik legfőbb riválisnak, a dél-koreai SK Hynixnek hasonló mértékben drágultak a részvényei.
A jelenlegi piaci környezetben, amelyben az AI-rali az utóbbi időben akadozni kezdett, bár Masayoshi Son, a Softbank vezérigazgatója a napokban kijelentette, hogy AI-buborékról beszélni egy inzultussal ér fel, a Micron gyorsjelentése kiemelt jelentőséggel bír. Az immár 1000 milliárd dollárnál is többet érő vállalat gyorsjelentése érdemi visszajelzést adhat az iparág helyzetéről és kilátásairól, a növekedés fenntarthatóságáról, valamint arról, hogy az árazási erő kellően stabil-e ahhoz, hogy tovább támassza a jelenlegi részvénypiaci optimizmust.
Nem véletlen tehát, hogy a Micron beszámolójának közzététele után a globális részvénypiacok két nap esés után ismét felpattantak fel, a határidős Nasdaq 100 index több mint 2 százalékkal, míg az S&P 500 0,8 százalékkal emelkedett.
A dél-koreai Kospi közel 7 százalékkal, az MSCI Ázsia-csendes-óceáni térség index pedig 1,7 százalékkal lőtt ki. Az európai határidős részvények 0,3 százalékkal emelkedtek.